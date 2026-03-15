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‘One Battle After Another’ gana el Oscar a la categoría mejor casting

Su éxito se debe al talento de sus actores, grandes piezas en el tablero de Hollywood: desde Leonardo DiCaprio hasta Sean Penn y el puertorriqueño Benicio del Toro

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 18:21
‘One Battle After Another’ gana el Oscar a la categoría mejor casting

Los Ángeles, Estados Unidos.- ‘One Battle After Another’ se ha alzado este domingo con el Oscar a mejor casting, una categoría queentrega por primera vez la Academia y en la que superó a ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Sinners', y la brasileña ‘O Agente Secreto’.

One Battle After Another (Una batalla tras otra), dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por figuras como Leonardo DiCaprio y Sean Penn, ha sido una de las películas más destacadas de la temporada de premios previo a los Óscar 2026.

La producción recibió 13 nominaciones al Óscar, incluyendo categorías principales como Mejor Película, Mejor Dirección y actuaciones claves.

Sean Penn gana el Oscar a Mejor actor de reparto por One Battle After Another

Se consolidó como favorita tras un sólido recorrido en ceremonias previas como la National Society of Film Critics Awards y la National Board of Review, donde ya fue reconocida como mejor filme y director.

Por ello, en la gala de este año hizo historia al obtener el primer Óscar a Mejor Casting por su equipo, un premio inaugural que reconoce el trabajo detrás de las audiciones y selección de elenco.

Sean Penn recibió el Oscar a Mejor actor de reparto por One Battle After Another en la 98.ª edición de los Premios de la Academia, celebrada en Los Ángeles.

Con este galardón, el actor se incorpora al reducido grupo de intérpretes masculinos con tres Oscar de actuación, junto a Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Walter Brennan.

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Redacción web
Agencia EFE

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