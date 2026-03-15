‘One Battle After Another’ gana el Oscar a la categoría mejor casting

Los Ángeles, Estados Unidos.- ‘One Battle After Another’ se ha alzado este domingo con el Oscar a mejor casting, una categoría queentrega por primera vez la Academia y en la que superó a ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Sinners', y la brasileña ‘O Agente Secreto’.

One Battle After Another (Una batalla tras otra), dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por figuras como Leonardo DiCaprio y Sean Penn, ha sido una de las películas más destacadas de la temporada de premios previo a los Óscar 2026.

La producción recibió 13 nominaciones al Óscar, incluyendo categorías principales como Mejor Película, Mejor Dirección y actuaciones claves.