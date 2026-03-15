Sean Penn gana el Oscar a Mejor actor de reparto por One Battle After Another

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sean Penn recibió el Oscar a Mejor actor de reparto por One Battle After Another en la 98.ª edición de los Premios de la Academia, celebrada en Los Ángeles.

Con este galardón, el actor se incorpora al reducido grupo de intérpretes masculinos con tres Oscar de actuación, junto a Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Walter Brennan.

Sus dos victorias anteriores llegaron en la categoría de Mejor actor: por Mystic River en 2004 y por Milk en 2009. En el filme de Paul Thomas Anderson, Penn interpreta al coronel Steven J. Lockjaw, un oficial militar cuya relación con el personaje de Teyana Taylor articula uno de los ejes narrativos de la película.