Onda tropical dejará lluvias dispersas este lunes en Honduras, pero seguirá el déficit de agua

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en altura y el ingreso de una onda tropical dejarán algunas lluvias este lunes en Honduras; sin embargo, los acumulados serán bajos. El pronosticador del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Luis Fonseca, en el noticiero Hoy Mismo, informó que se mantiene bajo vigilancia una vaguada en altura que favorecerá la formación de precipitaciones en algunas regiones del país. "Tenemos en vigilancia lo que es una vaguada en altura, estaría produciendo algunos chubascos en la región oriental y central del país", explicó. Además, detalló que para este lunes se espera el ingreso de una onda tropical que provocará lluvias dispersas y chubascos débiles-

"Se está pronosticando una onda tropical para el día lunes, esta onda tropical nos estaría dejando lluvias dispersas a nivel nacional, lluvias y chubascos débiles, ocasionalmente moderados", indicó el especialista. Pese a la llegada de estas condiciones lluviosas, el pronosticador aclaró que las cantidades de agua serán poco significativas, ya que los acumulados máximos previstos no superarían los 20 milímetros. "La verdad que los montos que se esperan son pocos significativos, así que estamos hablando de máximos de 20 milímetros", señaló. Las lluvias se concentrarán principalmente en la región oriental y en algunos sectores montañosos del centro del país, donde se esperan los mayores acumulados. En el resto del territorio nacional, las precipitaciones serán escasas.