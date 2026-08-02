Caso Pandora II: las claves de la audiencia que enfrentará Juan Orlando Hernández

De ese monto, el Ministerio Público sostiene que al menos 62 millones de lempiras habrían beneficiado la campaña presidencial de Hernández.

Según el requerimiento fiscal, la investigación establece que entre 2010 y 2013 operó una red integrada por altos funcionarios públicos que habría autorizado el desembolso de más de 288 millones de lempiras provenientes de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

En octubre de 2023, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) incluyó a Juan Orlando Hernández en el expediente del caso Pandora II, al sostener que el expresidente figura entre los presuntos beneficiarios de una estructura que habría canalizado recursos estatales hacia actividades político-electorales mediante fundaciones, empresas de fachada y prestanombres.

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Juan Orlando Hernández enfrentará este lunes 3 de agosto la audiencia de declaración de imputado por el caso Pandora II , proceso en el que el Ministerio Público le imputa los delitos de fraude y lavado de activos .

Frente a esas acusaciones, el abogado del exmandatario, Mario Cárdenas, aseguró que la defensa comparecerá con consultores técnicos para controvertir las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Asimismo, explicó que “ejercerán plenamente el derecho de contradicción y buscarán desvirtuar la imputación por lavado de activos, al considerar que la acusación carece de sustento jurídico”.

Tras el regreso de Hernández al país —el 26 de julio tras haber sido extraditado a Estados Unidos en abril del 2022 por delitos relacionados al tráfico de drogas— la defensa reiteró que el expresidente enfrentará el proceso conforme a las reglas ordinarias del sistema judicial y que responderá a cada uno de los señalamientos formulados por la Fiscalía.

No obstante, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que el juez natural designado inicialmente para conocer la causa se declaró incompetente, luego de determinar que en el expediente ya no figura ningún alto funcionario del Estado que justifique mantener el proceso bajo la competencia de un juez natural.

"El juez natural designado para conocer esta causa, luego de analizar y documentar que no existe ningún alto funcionario del Estado en el proceso, se ha declarado incompetente para conocer el expediente", explicó Duarte.

En consecuencia, el expediente fue remitido al Circuito Jurisdiccional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, instancia que asumirá el conocimiento del caso y donde Juan Orlando Hernández comparecerá este lunes a la audiencia de declaración de imputado.

Con esa audiencia programada, el caso Pandora II entra en una nueva etapa procesal. Durante la diligencia, el juez conocerá formalmente la imputación presentada por el Ministerio Público, mientras la defensa tendrá la oportunidad de controvertir los señalamientos y exponer sus argumentos antes de que se determine el curso que seguirá el proceso penal contra el expresidente.