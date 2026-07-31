Juez natural en caso de JOH por Pandora II se declara "incompetente"

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que el juez natural asignado para el caso Pandora II donde está involucrado el expresidente Juan Orlando Hernández se declaró "incompetente". Melvin Duarte, jefe de comunicaciones del Poder Judicial, detalló que "el juez natural designado para conocer esta causa luego de analizar y documentar que no existe ningún alto funcionario del Estado en el proceso, se ha declarado incompetente para conocer el expediente".

Duarte agregó: "Ante esta resolución de incompetencia ahora se enviará el expediente al circuito jurisdiccional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción". A su vez, confirmó que "los apoderados legales anunciaron la presentación de una reposición de esta decisión y resolver cualquier petición por el equipo de la defensa". En materia legal, que un juez se declare incompetente significa que no tiene la autoridad para revisar o resolver un caso, por lo que el proceso se envía a otro juzgado.

Las razones pueden ser por territorio, materia legal o el tipo de persona que se enfrenta al proceso legal.