  1. Inicio
  2. · Honduras

Juez natural en caso de JOH por Pandora II se declara "incompetente"

El juez remitió el caso del expresidente Juan Orlando Hernández al circuito en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 12:17
Juez natural en caso de JOH por Pandora II se declara incompetente

Juan Orlando Hernández regresó a Honduras el domingo 26 de julio.

Foto: Anibal Vásquez - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que el juez natural asignado para el caso Pandora II donde está involucrado el expresidente Juan Orlando Hernández se declaró "incompetente".

Melvin Duarte, jefe de comunicaciones del Poder Judicial, detalló que "el juez natural designado para conocer esta causa luego de analizar y documentar que no existe ningún alto funcionario del Estado en el proceso, se ha declarado incompetente para conocer el expediente".

Revelan cuánto se gasta al mes en seguridad de la expresidenta Xiomara Castro: ¿tiene carro gratis?

Duarte agregó: "Ante esta resolución de incompetencia ahora se enviará el expediente al circuito jurisdiccional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción".

A su vez, confirmó que "los apoderados legales anunciaron la presentación de una reposición de esta decisión y resolver cualquier petición por el equipo de la defensa".

En materia legal, que un juez se declare incompetente significa que no tiene la autoridad para revisar o resolver un caso, por lo que el proceso se envía a otro juzgado.

Las razones pueden ser por territorio, materia legal o el tipo de persona que se enfrenta al proceso legal.

Maneja Adobe, Canva y redes: Godofredo Fajardo revela funciones de su hija en alcaldía de Tegucigalpa

El caso del expresidente Hernández pasaría de la CSJ a un juzgado de jurisdicción nacional, algo que el equipo de defensa de JOH busca evitar.

La audiencia de declaración de imputado por el caso Pandora II donde está citado el expresidente se desarrollará el lunes 3 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana.

Hernández Alvarado retornó a Honduras el 26 de julio tras haber sido extraditado a Estados Unidos en abril del 2022 por delitos relacionados al tráfico de drogas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias