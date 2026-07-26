El momento en que Ana García volvió a colocarle el anillo de matrimonio a JOH: "Póngame ese anillo de vuelta"

Uno de los momentos más esperados para la ex primera dama Ana García de Hernández era volver a colocarle el anillo de matrimonio a Juan Orlando Hernández, una joya que durante los últimos años llevó consigo.
El anillo permaneció en una cadena que Ana García portaba durante el tiempo en que Hernández estuvo fuera del país, guardando prisión en Estados Unidos. Tras su regreso a Honduras, la pareja protagonizó uno de los momentos más emotivos durante el acto realizado en el Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.
Luego de la concentración en la Finca Rocío, en Comayagua, tras haber aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, Juan Orlando Hernández se trasladó junto a su esposa, sus hijos, su madre y su nieta hacia Tegucigalpa, donde cerró su agenda de regreso al país con un segundo encuentro junto a simpatizantes nacionalistas.
Durante su intervención en Toncontín, Hernández recordó la separación que vivieron durante más de cuatro años y dedicó palabras a Ana García, a quien llamó "el amor de su vida".
El exmandatario relató el momento en que se despidió de su esposa antes de ser extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 y recordó la petición que ella le hizo antes de su partida.
"Cuando me despedí de ella en la casa, cuando me llevaron injustamente, me dijo: 'dame ese anillo porque lo vas a ir a perder allá'", expresó Hernández durante su discurso. Además, le prometió volver a colocárselo el día en que él regresara, pues ella siempre dijo tener la certeza que ese momento llegaría.
Después de sus palabras de agradecimiento, Hernández le pidió a Ana García que volviera a colocarle la joya que había llevado durante los años de separación.
"Dios nos ha concedido este milagro de estar unidos otra vez en familia. Póngame ese anillo de vuelta", manifestó el exmandatario frente a los asistentes. Ana García entonces tomó la cadena donde conservaba el anillo de matrimonio y, ante la mirada de sus familiares y simpatizantes, se lo colocó nuevamente a Hernández.
El gesto fue parte del cierre del itinerario de regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras, el que inició con su llegada al Aeropuerto Internacional Palmerola, donde fue recibido por su familia, y continuó con un acto en la Finca Rocío y posteriormente en Toncontín.
La pareja volvió a reencontrarse públicamente después de más de cuatro años de separación, luego del proceso judicial que Hernández enfrentó en Estados Unidos tras su extradición en 2022. Tras recuperar su libertad en 2025 por un indulto otorgado por Donald Trump, el exmandatario retornó a Honduras, donde también deberá enfrentar un proceso judicial pendiente relacionado con el caso Pandora II. Su primera audiencia está prevista para el 3 de agosto de 2026.