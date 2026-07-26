El momento en que Ana García volvió a colocarle el anillo de matrimonio a JOH: "Póngame ese anillo de vuelta"

La pareja volvió a reencontrarse públicamente después de más de cuatro años de separación, luego del proceso judicial que Hernández enfrentó en Estados Unidos tras su extradición en 2022. Tras recuperar su libertad en 2025 por un indulto otorgado por Donald Trump, el exmandatario retornó a Honduras, donde también deberá enfrentar un proceso judicial pendiente relacionado con el caso Pandora II. Su primera audiencia está prevista para el 3 de agosto de 2026.