¿Qué cambios encontrará JOH en su familia tras cuatro años fuera de Honduras?

No obstante, García afirmó que encontrará la misma unidad familiar, que según dijo, no se quebró durante el tiempo de separación. "Va a encontrar en esta casa el mismo amor de siempre, la misma familia unida que le amamos, que le hemos extrañado a lo largo de estos cuatro años y que nunca perdimos la fe, que nunca bajamos la cabeza porque sabíamos y confiábamos en Dios, en que él era inocente y que llegaría el día que él volvería. Y ese día hoy llegó", concluyó.