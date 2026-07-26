¿Qué cambios encontrará JOH en su familia tras cuatro años fuera de Honduras?

Este domingo 26 de julio, el expresidente Juan Orlando Hernández regresó a Honduras después de cuatro años detenido en Estados Unidos, un periodo en el que su núcleo familiar experimentó cambios que no presenció de manera directa. ¿Qué cambios encontrará en su familia? Su esposa, Ana García, describió algunos de esos cambios en declaraciones previas a su llegada al país.
Según Ana García, uno de los cambios más notorios será el de su nieta, quien tenía seis meses de nacida cuando Hernández fue extraditado a los Estados Unidos. "Va a encontrar, por ejemplo, a su nieta, que la dejó de seis meses y ahora tiene cuatro años y medio", manifestó.
El exmandatario también encontrará a sus hijas, Ana Daniela Hernández e Isabela Hernández, con sus estudios universitarios culminados. "Va a encontrar a sus hijas que en aquel momento estaban fuera del país y pues estaban estudiando, ya profesionales, graduadas. A mi hijo que, bueno, un padre extraordinario", agregó García.
La esposa de Hernández también mencionó que algunas ausencias familiares marcarán su retorno al país. Entre ellas mencionó la muerte de su padre, la abuela de Juan Orlando Hernández y uno de sus hermanos, ocurridas durante los cuatro años que permaneció en Estados Unidos.
No obstante, García afirmó que encontrará la misma unidad familiar, que según dijo, no se quebró durante el tiempo de separación. "Va a encontrar en esta casa el mismo amor de siempre, la misma familia unida que le amamos, que le hemos extrañado a lo largo de estos cuatro años y que nunca perdimos la fe, que nunca bajamos la cabeza porque sabíamos y confiábamos en Dios, en que él era inocente y que llegaría el día que él volvería. Y ese día hoy llegó", concluyó.
Juan Orlando Hernández regresa al país para enfrentar el proceso judicial derivado del caso Pandora II, luego de que un juez suspendiera la orden de captura en su contra.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) le imputa los delitos de fraude y lavado de activos por el presunto desvío de más de 60 millones de lempiras entre 2010 y 2013.
El retorno de JOH se produce después de que en marzo de 2024, un jurado federal de Nueva York lo declarara culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de utilizar armas de fuego para facilitar el narcotráfico. Fue sentenciado a 45 años de prisión.
Sin embargo, el 1 de diciembre de 2025, Hernandez recibió un indulto de Donald Trump que le permitió recuperar su libertad en Estados Unidos. Tal medida no revierte el fallo de culpabilidad dictado por el tribunal ni modifica las conclusiones determinadas durante el juicio.
Aunque el proceso contra JOH continúa activo en Honduras, por lo que deberá comparecer ante un juez de la Corte Suprema de Justicia el 3 de agosto.
Su retorno ha generado reacciones divididas entre simpatizantes y opositores. El exmandatario arribó la mañana de este domingo al Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, donde además de su familia, simpatizantes del Partido Nacional llegaron para recibirlo.
Posteriormente, Hernández y su familia se trasladaron hacia el Aeropuerto Toncontín en la capital, donde brindó un discurso frente sus simpatizantes que fueron a recibirlo con banderas.