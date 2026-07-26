Abarrotado Toncontín por simpatizantes en recibimiento a Juan Orlando Hernández

La concentración de simpatizantes que acudieron a recibir el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018/2018-2022) en su regreso a Honduras colapsaron por algunos minutos el bulevar Comunidad Económica Europea en su ingreso a las instalaciones a Toncontín. Aquí las imágenes.
El exgobernante, que arribó a Palmerola al filo de las 8:30 de la mañana, se movilizó el mediodía hacia la capital de Honduras donde otra concentración lo esperaba a inmediaciones de la terminal aérea de Toncontín.
Simpatizantes del Partido Nacional iban tras el vehículo tipo Pick Up en el que fue movilizado Juan Orlando Hernández, mientras agradecía y le daba la mano a algunos ciudadanos que formaron parte de la algarabía por su arribo al país.
Los seguidores afines al expresidente llegaron hasta el punto entre gritos, vuvuzelas y banderas ondeando.
Ya en el lugar, Hernández brindó su discurso en el que incluyó palabras de agradecimiento a Dios y a todas las personas que, según su entorno, mantuvieron oraciones durante el tiempo que enfrentó su proceso judicial en los Estados Unidos.
Otro de los momentos que causó revuelo frente a la multitud, fue cuando Ana García le entregó el anillo matrimonial a Juan Orlando Hernández como acto simbólico de su regreso tras cuatro años.
Se prevé que tras la conclusión de la concentración nacionalista, Hernández será trasladado por su familia hacia su casa de habitación.
Su retorno fue posible luego de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol que existía en su contra.
Sin embargo, Hernández deberá prepararse para enfrentar la justicia hondureña, debido a señalamientos en su contra por supuesto fraude y lavado de activos, relacionado con el desvío de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013, en el marco del caso Pandora II.
La comparecencia inicial de Hernández está programada para el próximo lunes 3 de agosto, día en el que conocerá formalmente los cargos en su contra.