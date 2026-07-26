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Abarrotado Toncontín por simpatizantes en recibimiento a Juan Orlando Hernández

Simpatizantes del expresidente Juan Orlando Hernández colapsaron por minutos el bulevar hacia el Aeropuerto Toncontín, durante su llegada a Honduras

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 14:01
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La concentración de simpatizantes que acudieron a recibir el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018/2018-2022) en su regreso a Honduras colapsaron por algunos minutos el bulevar Comunidad Económica Europea en su ingreso a las instalaciones a Toncontín. Aquí las imágenes.

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El exgobernante, que arribó a Palmerola al filo de las 8:30 de la mañana, se movilizó el mediodía hacia la capital de Honduras donde otra concentración lo esperaba a inmediaciones de la terminal aérea de Toncontín.
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Simpatizantes del Partido Nacional iban tras el vehículo tipo Pick Up en el que fue movilizado Juan Orlando Hernández, mientras agradecía y le daba la mano a algunos ciudadanos que formaron parte de la algarabía por su arribo al país.

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Los seguidores afines al expresidente llegaron hasta el punto entre gritos, vuvuzelas y banderas ondeando.

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Ya en el lugar, Hernández brindó su discurso en el que incluyó palabras de agradecimiento a Dios y a todas las personas que, según su entorno, mantuvieron oraciones durante el tiempo que enfrentó su proceso judicial en los Estados Unidos.
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Otro de los momentos que causó revuelo frente a la multitud, fue cuando Ana García le entregó el anillo matrimonial a Juan Orlando Hernández como acto simbólico de su regreso tras cuatro años.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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Se prevé que tras la conclusión de la concentración nacionalista, Hernández será trasladado por su familia hacia su casa de habitación.

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Su retorno fue posible luego de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol que existía en su contra.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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Sin embargo, Hernández deberá prepararse para enfrentar la justicia hondureña, debido a señalamientos en su contra por supuesto fraude y lavado de activos, relacionado con el desvío de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013, en el marco del caso Pandora II.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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La comparecencia inicial de Hernández está programada para el próximo lunes 3 de agosto, día en el que conocerá formalmente los cargos en su contra.

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