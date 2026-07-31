Dictan prisión preventiva contra profesor acusado de violación en El Progreso, Yoro

A tempranas horas de este viernes, el procesado quien se desempeñaba como maestro del Instituto José Trinidad Reyes (JTR) fue trasladado a las instalaciones judiciales de San Pedro Sula para la audiencia inicial.

San Pedro Sula, Honduras.- Este viernes 31 de julio, el Poder Judicial confirmó la medida de prisión preventiva contra el docente Lenin Marel Jaco García , a quien se le imputa de violación calificada en perjuicio de una menor de 13 años, en El Progreso , Yoro.

Tras la resolución del juez, Jaco García continuará recluido en el centro penal de El progreso, Yoro, donde permanecía desde antes de la audiencia.

De acuerdo con los hechos denunciados, el profesor habría abusado de una menor al interior de una sala de docentes del centro educativo antes mencionado.

Las autoridades policiales capturaron al maestro durante el pasado martes 28 de julio, luego de haber sido suspendido de sus labores mientras impartía clases.

El portavoz regional del Ministerio Público, Elvis Guzmán, detalló que la detención preventiva se efectuó tras la investigación derivada de denuncia interpuesta por el órgano fiscal. "Se tomaron declaraciones y se efectuaron diligencias que permitieron consignar elementos de un posible abuso sexual supuestamente ocurrido en este centro educativo".

Por otra parte, agregó que la fiscalía contaba con pruebas anticipadas para sostener la acusación en contra de Jaco García. "Se tomaron declaraciones y se efectuaron diligencias que permitieron consignar elementos de un posible abuso sexual supuestamente ocurrido en este centro educativo", agregó Guzmán.

Sin embargo, alumnos y padres de familia se han pronunciado en apoyo del maestro acusado de violación, argumentando que "es inocente". "Exigimos justicia para el profesor, Lenin Jaco", se leía en algunas de las consignas que llevaban los manifestantes en Yoro.

Mientras tanto, el docente quedó con la medida de prisión preventiva, y el juez programó la audiencia preliminar para el próximo 7 de septiembre, según confirmó el Poder Judicial en su publicación.