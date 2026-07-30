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Joven es acusado de abusar sexualmente de su propio primo en la capital

Las autoridades judiciales continúan con las diligencias para determinar las responsabilidades; según las investigaciones, habría abusado de su primo desde 2024

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 14:19
Joven es acusado de abusar sexualmente de su propio primo en la capital

La portavoz explicó que la captura fue producto de las acciones investigativas realizadas por la Unidad Nacional Antisecuestro.

 Foto: Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- En horas de la mañana de este jueves, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) le dio captura a un joven por suponerlo responsable del delito de violación agravada en perjuicio de otro menor de edad en Tegucigalpa, capital del país.

Se trata de un joven de 19 años de edad, quien, según el informe brindado por las autoridades, habría abusado de su propio primo desde 2024.

Jocelyn Mairena, portavoz de la DPI, detalló que las diligencias fueron desarrolladas por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestro, quienes recopilaron los elementos que permitieron avanzar en la investigación.

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Agentes lograron ubicar al adolescente en un sector de la capital, donde se procedió con su requerimiento para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

Al detenido se le "supone responsable del delito de violación agravada en perjuicio de su propio primo, un menor de edad", declaró Mairena.

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Las investigaciones establecen que los hechos denunciados habrían ocurrido desde 2024 hasta la actualidad.

Las autoridades indicaron que, tras la intervención policial, el adolescente fue trasladado ante los órganos competentes para continuar con el proceso legal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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