EL HERALDO comparte edición en PDF sobre el cuidado del agua para escolares

Tegucigalpa, Honduras.- El acceso al agua potable continúa siendo un desafío para millones de personas en el mundo. Con el propósito de fomentar la educación ambiental desde la niñez, el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente, de EL HERALDO, pone a disposición un fascículo descargable en formato PDF dedicado al cuidado y la preservación del agua. Esta iniciativa forma parte de un programa educativo que durante 12 años ha promovido la formación ambiental en centros educativos públicos de la capital. En la edición de este año participan los Centros de Educación Básica Roberto Sosa, Lempira, Ramón Cálix Figueroa, Rafael Pineda Ponce y Roberto Suazo Córdova.

El proyecto se desarrolla durante 10 semanas mediante actividades teóricas y prácticas orientadas a fortalecer la cultura ambiental entre los estudiantes. Los alumnos de estas escuelas, así como de los otros 87 centros educativos que han formado parte del programa desde su creación, han recibido capacitaciones sobre economía circular, elaboración de compost, implementación de huertos escolares, protección del agua y reforestación. Organizados en clubes ecológicos y comités ambientales, los estudiantes se convierten en multiplicadores de estos conocimientos, compartiendo las buenas prácticas con sus compañeros, familias y comunidades.

¿Qué contiene el fascículo?

El material, disponible para descargar desde teléfonos móviles o computadoras, ofrece información didáctica sobre diversos aspectos relacionados con el agua, entre ellos: La cantidad de agua disponible en el planeta y su distribución en el mundo, Honduras y Tegucigalpa. El proceso que sigue el agua desde las represas hasta llegar a los hogares. Las características que debe cumplir para ser apta para el consumo humano.