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Así aprendieron los Héroes Ecológicos cómo potabilizar el agua de la capital

Pequeños líderes de las Escuelas Amigables con el ambiente se transformaron en auténticas "esponjitas" de conocimiento al recorrer la planta potabilizadora de agua del Picacho

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 17:25
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Escuelas Amigables con el Ambiente continuó su recorrido hacia un futuro más sostenible con la visita a la planta de tratamiento de la UMAPS del Picacho.

 Fotos: Estalin Irías/EL HERALDO
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Los estudiantes que lideran los Comités Ambientales de los centros educativos de Escuelas Amigables con el Ambiente, llegaron con todas las baterías listas para un nuevo día de aprendizaje.

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Ingenieros de la UMAPS instruyeron a los pequeños líderes ecológicos sobre el equipo utilizado para el control de calidad del agua que consume buena parte de los capitalinos.

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Cada centro educativo estuvo representado por cincos estudiantes del Club Ecológico y los docentes que han sido apoyo vital desde que inició el proyecto.

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La atención y curiosidad se hizo presente en cada sección de la planta potabilizadora. Los pequeños preguntaron y se marcharon a sus escuelas con una mayor conciencia sobre el cuidado del agua.

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Los escolares tuvieron la oportunidad de conocer paso a paso cómo se procesa el recurso hídrico vital que llega a sus casas. Y se comprometieron a no desperdiciarlo.

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El agua captada de la montaña San Juancito y alrededores es tratada científicamente para ofrecer la mejor calidad. Cada proceso fue conocido de cerca por los estudiantes y docentes.

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Desde el control de mando se monitorea cada gota de agua procesada. Fue un momento de mucho aprendizaje para los pequeños que por primera vez vivieron esta experiencia.

 Alberto Cerrato
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La desinfección de este recurso es importante para el bienestar de cada ciudadano. Esta fue una de las partes más emocionantes del recorrido por la planta potabilizadora.

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El compromiso del proyecto ambiental es para ofrecer un mejor futuro a las nuevas generaciones. Cada niño comprendió la importancia de cuidar cada gota del vital líquido.

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Aquí los niños ratificaron la importancia de cuidar el agua y no derrocharla. Ver de donde viene y todo el proceso que debe pasar para que sea apta para el consumo humano, fue una enorme experiencia.

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La participación activa de los estudiantes a través de la curiosidad demuestra el interés por aprender cómo cuidar el ambiente. Cada uno aprovechó cada enseñanza de esta charla teórico-práctica.

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Los menores conocieron cómo se procesa el agua que abastece al 25% de la población de Tegucigalpa

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El equipo de ingenieros de la UMAPS estuvo a cargo de explicar a los niños cada fase científica para la potabilización del agua. Cada detalle tuvo la atención requerida de los estudiantes que están ávidos de coocimientos.

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Paola Rubí, esposa del alcalde capitalino, se integró activamente a la excursión escolar junto a sus hijos. “Traje a mis hijos para que vayan entendiendo la importancia del recurso, porque tal vez ellos tienen agua en casa, pero mucha otra gente no la tiene”, dijo.

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Escuelas Amigables busca crear un vínculo real con la Naturaleza en cada infante. Cada niño representa el efecto multiplicador del proyecto. Y se cumple la premisa de "Grandes cambios en manos pequeñas".

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Este pequeño quiso quitarle la "chamba" a nuestro camarógrafo. Emocionado quiso captar cada detalle del recorrido que sin duda marca un antes y después en su vida. El está listo para replicar el mensaje en su hogar y comunidad.

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La visita reforzó la necesidad de trasladar el mensaje del no derroche de agua desde las escuelas hacia los hogares capitalinos

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