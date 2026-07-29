Vehículos mal estacionados colapsan acceso a la Morgue capitalina

Tegucigalpa, Honduras.- El acceso a la Morgue del Ministerio Público (MP), en la capital, continúa registrando serios problemas de circulación debido a la gran cantidad de vehículos estacionados de forma indebida. La denuncia fue atendida por la Policía Municipal, que realizó una inspección en el sector y advirtió que intensificará la vigilancia para evitar que la calle vuelva a quedar completamente bloqueada. El portavoz de la institución, Josué Esperanza, aseguró que la vía ha permanecido tan congestionada que incluso el tren de aseo ha dejado de ingresar desde hace varios días.

"Está colapsada, no hay paso ni para un solo vehículo. El tren de aseo tiene muchos días de no ingresar debido a que totalmente está saturada la calle como estacionamiento", afirmó. Según el funcionario, el problema no solo obedece a vehículos particulares, sino también a talleres mecánicos que utilizan parte de la vía pública para desarrollar sus actividades, reduciendo aún más el espacio para la circulación. "También hay talleres que están funcionando y tienen totalmente obstruida la calle de forma descontrolada. Hay personas haciendo cobros incorrectos a las personas por estacionarse, hasta 50 lempiras la hora", denunció. Esperanza indicó que esta situación ya ha generado incidentes en el sector y afecta el funcionamiento de una institución donde diariamente ingresan y salen vehículos oficiales, funerarias y familiares de personas fallecidas.

"El problema más grande que tenemos en esta sociedad es que hasta que el problema no es mío, no me importa. Solo nos importan nuestros problemas, no piensan en los demás que son afectados. Ahí hemos tenido ya varios reportes; hasta heridos han resultado", expresó. Durante un recorrido realizado por EL HERALDO, se constató que la calle presentaba mejores condiciones de circulación tras la intervención de las autoridades. No obstante, aún permanecían varios vehículos estacionados en sitios no permitidos, lo que complicaba el paso por algunos tramos. Vecinos y usuarios de la zona manifestaron que el orden observado durante la inspección debería mantenerse de forma permanente, ya que el congestionamiento vuelve a repetirse cuando no hay presencia de agentes de tránsito.