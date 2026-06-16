Intensifican operativos contra cobros ilegales por estacionamiento en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades municipales intensificaron los operativos contra personas que cobran de forma ilegal por estacionar vehículos en vías públicas de la capital, una práctica que ha generado constantes denuncias de conductores de Tegucigalpa y Comayagüela. Durante las acciones, la Policía Municipal decomisó conos, chalecos y otros objetos utilizados para apartar espacios de estacionamiento en zonas donde el uso es gratuito para la ciudadanía. Según las autoridades, algunos particulares aprovechan los espacios señalizados con bordillos azules para exigir pagos a los conductores que buscan estacionar sus vehículos.

De acuerdo con las denuncias recibidas, en algunos puntos de la ciudad los cobros alcanzan hasta los 100 lempiras por vehículo. El jefe de la Policía Municipal, César Castellanos, explicó que los espacios identificados con bordillo azul están habilitados para estacionamiento y que ninguna persona está autorizada para cobrar por su uso. "El bordillo está pintado de azul; el problema de ellos es que en ese bordillo ponen conos para que, cuando venga un vehículo, quiten el cono, lo estacionen y cobren; entonces el señor no puede andar ese chaleco y no puede tener conos", manifestó. Asimismo, señaló que esta práctica se ha convertido en una fuente de ingresos irregular para algunas personas: "Está pintado en azul, entonces los vehículos sí se pueden estacionar; el problema es que las mismas personas de acá cobran; se ha convertido en un negocio". Durante los operativos también se verificaron vehículos que eran utilizados para almacenar conos y otros implementos empleados en esta actividad. "Van decomisados los conos; el vehículo se va a verificar con Policía Nacional y si tiene alguna anomalía, pues la grúa o el mismo señor lo va a llevar", indicó Castellanos.