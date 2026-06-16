Intensifican operativos contra cobros ilegales por estacionamiento en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades municipales intensificaron los operativos contra personas que cobran de forma ilegal por estacionar vehículos en vías públicas de la capital, una práctica que ha generado constantes denuncias de conductores de Tegucigalpa y Comayagüela.
Durante las acciones, la Policía Municipal decomisó conos, chalecos y otros objetos utilizados para apartar espacios de estacionamiento en zonas donde el uso es gratuito para la ciudadanía.
Según las autoridades, algunos particulares aprovechan los espacios señalizados con bordillos azules para exigir pagos a los conductores que buscan estacionar sus vehículos.
De acuerdo con las denuncias recibidas, en algunos puntos de la ciudad los cobros alcanzan hasta los 100 lempiras por vehículo.
El jefe de la Policía Municipal, César Castellanos, explicó que los espacios identificados con bordillo azul están habilitados para estacionamiento y que ninguna persona está autorizada para cobrar por su uso.
"El bordillo está pintado de azul; el problema de ellos es que en ese bordillo ponen conos para que, cuando venga un vehículo, quiten el cono, lo estacionen y cobren; entonces el señor no puede andar ese chaleco y no puede tener conos", manifestó.
Asimismo, señaló que esta práctica se ha convertido en una fuente de ingresos irregular para algunas personas: "Está pintado en azul, entonces los vehículos sí se pueden estacionar; el problema es que las mismas personas de acá cobran; se ha convertido en un negocio".
Durante los operativos también se verificaron vehículos que eran utilizados para almacenar conos y otros implementos empleados en esta actividad.
"Van decomisados los conos; el vehículo se va a verificar con Policía Nacional y si tiene alguna anomalía, pues la grúa o el mismo señor lo va a llevar", indicó Castellanos.
Por su parte, el vocero de la Policía Municipal, Josué Esperanza, aseguró que las denuncias ciudadanas han permitido identificar varios puntos donde se realizan estos cobros de forma recurrente.
"No podemos seguir permitiendo esto; todos tenemos derecho a hacer uso de la vía pública. Cobrarles injustamente a las personas por venir a hacer trámites o estacionarse en la vía pública, esto no lo podemos permitir. Hemos recibido denuncias de que hasta 100 lempiras cobran por día en esto, no es posible", expresó.
Las autoridades explicaron que los ciudadanos únicamente deben verificar que el bordillo esté pintado de azul para saber que se trata de un espacio público autorizado para estacionamiento.
"Usted solo tiene que fijarse como usuario que el bordillo esté pintado en color azul; no debe pagarle a nadie donde el bordillo esté pintado en color azul. Vamos a decomisar todo este tipo de artefactos y vamos a sancionar a las personas que están al margen de la ley", advirtió Esperanza.
Durante las inspecciones también fueron encontrados conos que portaban identificaciones y adhesivos similares a los utilizados por la municipalidad.
"Probablemente estos conos en algún operativo los toman de manera incorrecta. Aunque ya no sirven, los usan para hacerse pasar como empleados de la AMDC y obligar a las personas a que paguen los importes que ellos indican", señaló.
Las quejas de los conductores se han repetido en sectores como la colonia Kennedy, El Pedregal, las cercanías del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en La Granja y los alrededores de la morgue capitalina.
Uno de los denunciantes, Víctor Rheinboldt, aseguró que situaciones similares ocurren en las inmediaciones del Hospital Escuela y el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza.
"Aquí ponen piedras, se ponen chaleco, cobran 100 lempiras, parquean en doble fila, quitan el peso, amenazan a la gente y alumnos, ponen en peligro a los peatones que caminan sobre la calle", denunció.
Las autoridades municipales indicaron que mantendrán presencia permanente en distintos puntos de la ciudad y pidieron a los ciudadanos reportar este tipo de situaciones a través de la línea 100 para facilitar las inspecciones y sanciones correspondientes.