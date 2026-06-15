Reconstrucción de muro en la 21 de Octubre alcanza 40% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos para recuperar un tramo de la calle principal de la colonia 21 de Octubre, afectados por las lluvias y el debilitamiento del terreno, registran un avance del 40%, según información proporcionada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). La intervención comenzó luego de que las recientes precipitaciones provocaran daños en la infraestructura y generaran preocupación entre vecinos y conductores que utilizan diariamente esta importante vía de acceso. Actualmente, las cuadrillas trabajan en la estabilización del terreno y en la construcción de estructuras destinadas a evitar nuevos desplazamientos en la zona.

“A raíz de las recientes condiciones climáticas, hemos realizado inspecciones en distintos puntos de la capital, identificando afectaciones en el muro de la 21 de Octubre, la acera del anillo periférico frente a la UTH y Altos de Miramontes”, explicó José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana. El funcionario detalló que los trabajos avanzan de forma simultánea en varios frentes para acelerar la recuperación del sector.

Construyen muro para estabilizar el terreno

Una de las principales obras consiste en la construcción de un muro de contención que permitirá reforzar la zona afectada por el deslizamiento. Además, el proyecto contempla la estabilización del talud, la reconstrucción de aceras y bordillos, así como la rehabilitación del sistema de drenaje pluvial. Las labores ejecutadas hasta ahora incluyen la remoción de material desprendido, excavaciones para cimentar las estructuras de soporte y la construcción de los primeros segmentos del muro. De igual forma, se instalaron medidas temporales de protección para reducir el riesgo para todos los ciudadanos que recorren a diario este punto de la ciudad. “Ya estamos interviniendo estos sectores para recuperar la infraestructura , reforzar la seguridad y prevenir mayores afectaciones para la ciudadanía”, indicó Sierra.

Buscan evitar nuevos daños durante las lluvias