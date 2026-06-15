Reconstrucción de muro en la 21 de Octubre alcanza 40% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos para recuperar un tramo de la calle principal de la colonia 21 de Octubre, afectados por las lluvias y el debilitamiento del terreno, registran un avance del 40%, según información proporcionada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
La intervención comenzó luego de que las recientes precipitaciones provocaran daños en la infraestructura y generaran preocupación entre vecinos y conductores que utilizan diariamente esta importante vía de acceso.
Actualmente, las cuadrillas trabajan en la estabilización del terreno y en la construcción de estructuras destinadas a evitar nuevos desplazamientos en la zona.
“A raíz de las recientes condiciones climáticas, hemos realizado inspecciones en distintos puntos de la capital, identificando afectaciones en el muro de la 21 de Octubre, la acera del anillo periférico frente a la UTH y Altos de Miramontes”, explicó José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana.
El funcionario detalló que los trabajos avanzan de forma simultánea en varios frentes para acelerar la recuperación del sector.
Construyen muro para estabilizar el terreno
Una de las principales obras consiste en la construcción de un muro de contención que permitirá reforzar la zona afectada por el deslizamiento.
Además, el proyecto contempla la estabilización del talud, la reconstrucción de aceras y bordillos, así como la rehabilitación del sistema de drenaje pluvial.
Las labores ejecutadas hasta ahora incluyen la remoción de material desprendido, excavaciones para cimentar las estructuras de soporte y la construcción de los primeros segmentos del muro.
De igual forma, se instalaron medidas temporales de protección para reducir el riesgo para todos los ciudadanos que recorren a diario este punto de la ciudad.
“Ya estamos interviniendo estos sectores para recuperar la infraestructura , reforzar la seguridad y prevenir mayores afectaciones para la ciudadanía”, indicó Sierra.
Buscan evitar nuevos daños durante las lluvias
Otro de los componentes importantes de la obra es la instalación de un drenaje francés, un sistema diseñado para controlar la acumulación de agua en el subsuelo y disminuir la presión sobre el terreno.
La estructura está compuesta por grava triturada, tubería perforada y material geotextil, elementos que ayudarán a mejorar la estabilidad del área intervenida y reducir el riesgo de futuras afectaciones.
La inversión destinada al proyecto supera los 2.8 millones de lempiras y contempla una solución integral para el tramo dañado.
Mientras avanzan las obras, el área permanece delimitada mediante barreras de seguridad para proteger tanto a los trabajadores como a los conductores y peatones que circulan por el sector.
El proyecto tiene un plazo de ejecución de 90 días y la proyección actual es concluir las obras a finales de agosto.
Una vez finalizados los trabajos, los residentes de la colonia 21 de Octubre podrán circular con mayor seguridad por la zona y evitar incidentes en futuros eventos climáticos.