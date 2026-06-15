Atención médica, licencias y medicinas gratis en la brigada en San Ignacio

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de San Ignacio y comunidades cercanas podrán acceder esta semana a servicios médicos, trámites de licencias de conducir y otras atenciones gratuitas que serán brindadas por la Policía Nacional mediante una brigada comunitaria. La jornada inició este lunes y se extenderá hasta el jueves y entre los servicios disponibles figuran consultas de medicina general, odontología y psicología, además de la entrega gratuita de medicamentos para las personas que requieran tratamiento.

La jornada también incluirá evaluaciones médicas para menores de edad y adultos mayores, así como cortes de cabello y otros servicios de apoyo comunitario. El subcomisionado Edgardo Barahona explicó que la iniciativa busca acercar distintos servicios a comunidades que, en muchos casos, tienen acceso limitado a este tipo de atenciones. "No solo vamos a llevar brigadas médicas, donde vamos a dar atención de medicina general, odontología, psicología, sociólogos, se van a entregar medicamentos, se van a hacer cortes de cabello y otro tipo de atenciones para las comunidades, que incluye también las citas médicas para menores de edad o personas de la tercera edad", detalló.

Además de la atención en salud, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizará trámites relacionados con permisos de conducir.