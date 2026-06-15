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Atención médica, licencias y medicinas gratis en la brigada en San Ignacio

La jornada se desarrollará desde hoy lunes hasta el jueves e incluirá atención médica, entrega de medicamentos, cortes de cabello y emisión o renovación de permisos de conducir

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 12:43
Atención médica, licencias y medicinas gratis en la brigada en San Ignacio

Los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos, también podrán gestionar la emisión o renovación de sus licencias durante la actividad.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de San Ignacio y comunidades cercanas podrán acceder esta semana a servicios médicos, trámites de licencias de conducir y otras atenciones gratuitas que serán brindadas por la Policía Nacional mediante una brigada comunitaria.

La jornada inició este lunes y se extenderá hasta el jueves y entre los servicios disponibles figuran consultas de medicina general, odontología y psicología, además de la entrega gratuita de medicamentos para las personas que requieran tratamiento.

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La jornada también incluirá evaluaciones médicas para menores de edad y adultos mayores, así como cortes de cabello y otros servicios de apoyo comunitario.

El subcomisionado Edgardo Barahona explicó que la iniciativa busca acercar distintos servicios a comunidades que, en muchos casos, tienen acceso limitado a este tipo de atenciones.

"No solo vamos a llevar brigadas médicas, donde vamos a dar atención de medicina general, odontología, psicología, sociólogos, se van a entregar medicamentos, se van a hacer cortes de cabello y otro tipo de atenciones para las comunidades, que incluye también las citas médicas para menores de edad o personas de la tercera edad", detalló.

Además de la atención en salud, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizará trámites relacionados con permisos de conducir.

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Los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos, también podrán gestionar la emisión o renovación de sus licencias durante la actividad.

"También se tiene previsto por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) hacer las entregas y renovaciones de permisos de conducir a conductores que reúnan los requisitos para obtener este documento y se van a dar otro tipo de servicios legales a la población", agregó Barahona.

Las autoridades indicaron que todos los servicios serán brindados de manera gratuita a los asistentes.

La brigada forma parte de una estrategia que busca extender este tipo de actividades a otros municipios ubicados en la zona norte de Francisco Morazán.

"Este es un evento, una brigada que se va a ir extendiendo a otros municipios siempre del departamento de Francisco Morazán en la zona norte, pero la semana que recién inicia se va a concentrar en este sector", explicó el oficial.

Los organizadores esperan una amplia participación de habitantes de San Ignacio y comunidades vecinas durante los cuatro días que durará la jornada.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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