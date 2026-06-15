Atención médica, licencias y medicinas gratis en la brigada en San Ignacio

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de San Ignacio y comunidades cercanas podrán acceder esta semana a servicios médicos, trámites de licencias de conducir y otras atenciones gratuitas que serán brindadas por la Policía Nacional mediante una brigada comunitaria.
La jornada inició este lunes y se extenderá hasta el jueves y entre los servicios disponibles figuran consultas de medicina general, odontología y psicología, además de la entrega gratuita de medicamentos para las personas que requieran tratamiento.
La jornada también incluirá evaluaciones médicas para menores de edad y adultos mayores, así como cortes de cabello y otros servicios de apoyo comunitario.
El subcomisionado Edgardo Barahona explicó que la iniciativa busca acercar distintos servicios a comunidades que, en muchos casos, tienen acceso limitado a este tipo de atenciones.
"No solo vamos a llevar brigadas médicas, donde vamos a dar atención de medicina general, odontología, psicología, sociólogos, se van a entregar medicamentos, se van a hacer cortes de cabello y otro tipo de atenciones para las comunidades, que incluye también las citas médicas para menores de edad o personas de la tercera edad", detalló.
Además de la atención en salud, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizará trámites relacionados con permisos de conducir.
Los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos, también podrán gestionar la emisión o renovación de sus licencias durante la actividad.
"También se tiene previsto por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) hacer las entregas y renovaciones de permisos de conducir a conductores que reúnan los requisitos para obtener este documento y se van a dar otro tipo de servicios legales a la población", agregó Barahona.
Las autoridades indicaron que todos los servicios serán brindados de manera gratuita a los asistentes.
La brigada forma parte de una estrategia que busca extender este tipo de actividades a otros municipios ubicados en la zona norte de Francisco Morazán.
"Este es un evento, una brigada que se va a ir extendiendo a otros municipios siempre del departamento de Francisco Morazán en la zona norte, pero la semana que recién inicia se va a concentrar en este sector", explicó el oficial.
Los organizadores esperan una amplia participación de habitantes de San Ignacio y comunidades vecinas durante los cuatro días que durará la jornada.