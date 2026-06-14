Hasta tres años de cárcel por maltrato animal con resultado de muerte

Tegucigalpa, Honduras.- Las personas que provoquen la muerte de una mascota por negligencia, abandono o maltrato podrían enfrentar penas de hasta tres años de prisión, advirtieron autoridades de la Policía Municipal tras recientes casos de crueldad animal que han generado indignación entre capitalinos. La advertencia surge luego de varios rescates realizados en la capital, entre ellos el caso de “Estrellita”, una perrita encontrada en condiciones de vulnerabilidad en las inmediaciones del Hospital Escuela, cuyo estado provocó una ola de reacciones en redes sociales. De acuerdo con las autoridades, aunque parte de la población desconoce las implicaciones legales del maltrato animal, la legislación hondureña establece sanciones penales cuando las agresiones derivan en la muerte de un animal.

“Se convierte en delito cuando el animal perece. Si hubiésemos encontrado ese cachorro muerto ya amerita una detención para el propietario”, explicó Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal. El funcionario detalló que la Ley de Protección y Bienestar Animal establece consecuencias penales para quienes causen la muerte de una mascota mediante actos de violencia o abandono. "La Ley de Protección de Bienestar Animal establece que cuando un animal perece bajo la negligencia, golpes o maltrato de un ser humano, eso ya es un delito que puede conllevar hasta tres años de prisión", advirtió.

Caso de "Estrellita" volvió a encender las alarmas

Uno de los casos más recientes que movilizó a las autoridades fue el rescate de "Estrellita", una perrita que presuntamente sufría maltrato y abuso en las cercanías del principal centro hospitalario del país. La intervención se produjo luego de que ciudadanos denunciaran la situación ante la Policía Municipal. Tras ser localizada, la mascota fue trasladada de inmediato a la Veterinaria Municipal para recibir atención médica y permanecer bajo protección mientras se recupera. “A nosotros nos llena de mucha tristeza tener estos casos; sin duda estamos tratando de poder hacer lo humanamente posible para mantener seguros a estos animales y llevarlos a un lugar donde puedan estar protegidos”, expresó Esperanza. Las autoridades señalaron que durante la atención del caso recibieron evidencias que apuntan a actos de extrema crueldad contra el animal. Asimismo, recalcaron que este tipo de situaciones reflejan la necesidad de fortalecer la cultura de respeto hacia las mascotas y promover una mayor responsabilidad por parte de los propietarios a nivel nacional.

Capitalinos piden mayor conciencia