Estudiantes eligen bachilleratos con poca salida al mercado laboral

Tegucigalpa, Honduras.- Las carreras tradicionales siguen dominando la elección de los estudiantes de educación media en Honduras, pese a que no necesariamente responden a las demandas actuales del mercado laboral. Datos de la Secretaría de Educación (Seduc) indican que los bachilleratos con mayor número de estudiantes son Informática, Ciencias y Humanidades, Contaduría y Finanzas y Administración de Empresas. El Bachillerato Técnico Profesional (BTP) en Informática se mantiene como la opción más demandada, con una matrícula de 58,023 alumnos, de los cuales más de 22,000 corresponden a estudiantes de primer ingreso.

Le sigue el BTP en Ciencias y Humanidades, con 53,076 estudiantes, mientras que Contaduría y Finanzas ocupa el tercer lugar con 39,490 matriculados. En cuarta posición se encuentra Administración de Empresas, que registra 18,367 alumnos este año. Pese a que no garantizan empleo inmediato al egresar de secundaria, estos bachilleratos siguen concentrando la mayor preferencia de los estudiantes. En conjunto, concentran el 72% de la matrícula total de educación media, que este año asciende a 233,012 estudiantes. Especialistas cuestionan que los jóvenes continúan inclinándose por carreras tradicionales, especialmente aquellas vinculadas a oficinas, tecnología básica y formación generalista que no están alineadas con las necesidades del mercado laboral. Denis Cáceres, viceministro de Educación, reconoció que estas carreras no están respondiendo a las necesidades actuales de las empresas. "Muchos de los bachilleratos se han diseñado sin tomar en cuenta el sector productivo", admitió.

El funcionario detalló que sectores clave como el agro, la industria textil y la construcción presentan brechas de formación, ya que no están siendo cubiertos adecuadamente por la actual oferta educativa formal. Ante esta situación, la Secretaría de Educación impulsa una reforma a la educación técnica profesional, en coordinación con la empresa privada, con el objetivo de alinear la formación de los estudiantes con la demanda laboral. Según Cáceres, ya se instalaron mesas de trabajo con sectores como el cafetalero, industrial y agropecuario, principalmente en San Pedro Sula, para definir qué perfiles profesionales serán necesarios en los próximos años. "Por primera vez en Honduras vamos a tener bachilleratos técnicos consensuados con la empresa privada para encontrar una vinculación directa entre la formación educativa y el sector productivo", afirmó el funcionario. Cáceres adelantó que los primeros resultados de esta reforma se conocerán a finales de este año, cuando se presente una nueva oferta educativa en el nivel medio.