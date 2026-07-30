Hospitales niegan escasez de anestesia y aseguran que cirugías no se suspendieron

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de las denuncias realizadas por médicos sobre el desabastecimiento de anestésicos en hospitales públicos del país, autoridades sanitarias salieron al paso asegurando que los centros asistenciales cuentan con los insumos necesarios para garantizar la atención quirúrgica. Las autoridades del Hospital Escuela desmintieron que exista escasez de fentanilo, potente anestésico utilizado en procedimientos quirúrgicos; según las autoridades, las cirugías se desarrollan con normalidad. En el principal centro asistencial se realizan alrededor de 50 cirugías diarias, lo que, según sus autoridades, evidencia que no hay interrupciones en los servicios médicos por falta de medicamentos.

Actualmente, el hospital dispone de al menos 2,000 ampollas de fentanilo, distribuidas en áreas clave como quirófanos, unidades de cuidados intensivos y consulta externa, donde también se realizan procedimientos bajo anestesia, aseguraron las autoridades. El director ejecutivo del centro de asistencia, Darío Zúniga, reiteró que "las cirugías no se han detenido" y aseguró que existe disponibilidad del fármaco para atender la demanda de pacientes. El abastecimiento con el que cuenta el centro hospitalario es gracias a compras realizadas con fondos propios, mientras se concreta el ingreso de nuevos lotes adquiridos mediante el fideicomiso de medicamentos administrado por la Secretaría de Salud (Sesal), señalaron. Por su parte, autoridades del Hospital General Santa Teresa, en Comayagua, confirmaron que ese centro ya recibió suministro de fentanilo para atender la demanda de pacientes. El director del centro, Jorge Torres, detalló que el medicamento forma parte de un lote adquirido a través del fideicomiso, con una inversión aproximada de 160 millones de lempiras destinada a abastecer hospitales a nivel nacional.