  1. Inicio
  2. · Honduras

Hospitales niegan escasez de anestesia y aseguran que cirugías no se suspendieron

Autoridades del Hospital Escuela indicaron que cuentan con un lote de 2,000 ampollas de fentanilo, lo que ha permitido seguir con los procedimientos quirúrgicos.

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 14:11
Hospitales niegan escasez de anestesia y aseguran que cirugías no se suspendieron

Las autoridades de los hospitales aseguraron que las cirugías no se han paralizado debido a la escasez de anestesia, como se denunció esta semana por parte de médicos.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de las denuncias realizadas por médicos sobre el desabastecimiento de anestésicos en hospitales públicos del país, autoridades sanitarias salieron al paso asegurando que los centros asistenciales cuentan con los insumos necesarios para garantizar la atención quirúrgica.

Las autoridades del Hospital Escuela desmintieron que exista escasez de fentanilo, potente anestésico utilizado en procedimientos quirúrgicos; según las autoridades, las cirugías se desarrollan con normalidad.

En el principal centro asistencial se realizan alrededor de 50 cirugías diarias, lo que, según sus autoridades, evidencia que no hay interrupciones en los servicios médicos por falta de medicamentos.

Mientras Salud reporta más de 8,000 cirugías, médicos denuncian falta de anestesia

Actualmente, el hospital dispone de al menos 2,000 ampollas de fentanilo, distribuidas en áreas clave como quirófanos, unidades de cuidados intensivos y consulta externa, donde también se realizan procedimientos bajo anestesia, aseguraron las autoridades.

El director ejecutivo del centro de asistencia, Darío Zúniga, reiteró que "las cirugías no se han detenido" y aseguró que existe disponibilidad del fármaco para atender la demanda de pacientes.

El abastecimiento con el que cuenta el centro hospitalario es gracias a compras realizadas con fondos propios, mientras se concreta el ingreso de nuevos lotes adquiridos mediante el fideicomiso de medicamentos administrado por la Secretaría de Salud (Sesal), señalaron.

Por su parte, autoridades del Hospital General Santa Teresa, en Comayagua, confirmaron que ese centro ya recibió suministro de fentanilo para atender la demanda de pacientes.

El director del centro, Jorge Torres, detalló que el medicamento forma parte de un lote adquirido a través del fideicomiso, con una inversión aproximada de 160 millones de lempiras destinada a abastecer hospitales a nivel nacional.

Tos ferina cobra la vida de dos bebés con un mes de nacidos en Yoro y Tegucigalpa

Aunque el médico reconoció que anteriormente se registraron limitaciones en el abastecimiento a nivel nacional, aclaró que esto no significó una paralización total de los servicios quirúrgicos.

"En ningún momento se detuvieron las cirugías; se priorizaron las emergencias y se continuó atendiendo a los pacientes conforme a la programación establecida", explicó el director del hospital de Comayagua.

Además del fentanilo, las autoridades aseguraron que otros medicamentos como el propofol han estado disponibles de forma constante, así como los insumos médicoquirúrgicos necesarios para los procedimientos.

Torres indicó que los almacenes del hospital se encuentran abastecidos y anunció la próxima llegada de un nuevo lote de insumos valorado en aproximadamente 200 millones de lempiras, también adquirido mediante fideicomiso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias