Tos ferina cobra la vida de dos bebés con un mes de nacidos en Yoro y Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una enfermedad que puede prevenirse con una vacuna volvió a cobrarse la vida de dos bebés con apenas un mes de nacidos a causa de la tos ferina, elevando la cifra a 17 muertes y 219 casos en lo que llevamos de 2026, muy por encima de los números registrados el año anterior.
Los nuevos fallecimientos fueron confirmados por Leticia Puerto, del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud, quien lamentó que continúen registrándose casos graves y muertes por esta enfermedad.
De acuerdo con la funcionaria, el origen del primer bebé correspondía a la región del Distrito Central, en Tegucigalpa, mientras que el otro se registró en el departamento de Yoro.
Ante esta delicada situación, la Secretaría de Salud recomienda a las mujeres embarazadas acudir a los centros asistenciales y recibir su vacuna, recomendada entre las semanas 26 y 37 de gestación.
“De esa manera, ustedes van a estar protegiendo a sus niños. No queremos que los niños se sigan muriendo”, señaló Puerto, al destacar que la vacuna es gratuita y está disponible en los establecimientos de salud.
En la misma línea, el médico y diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, declaró que el incremento de casos y fallecimientos responde a dos razones principales: muchas mujeres embarazadas no acuden a vacunarse y que algunos padres de familia no llevan a sus hijos a recibir la inmunización.
Asimismo, aseguró que: "Las vacunas son completamente seguras, no causan Autismo u otro tipo de enfermedades”, finalizando con un llamado de conciencia para frenar la cantidad de muertos por tos ferina, que en comparación con 2025, ya dúplica el número de fallecimientos.