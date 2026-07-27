Tos ferina cobra la vida de dos bebés con un mes de nacidos en Yoro y Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una enfermedad que puede prevenirse con una vacuna volvió a cobrarse la vida de dos bebés con apenas un mes de nacidos a causa de la tos ferina, elevando la cifra a 17 muertes y 219 casos en lo que llevamos de 2026, muy por encima de los números registrados el año anterior.

Los nuevos fallecimientos fueron confirmados por Leticia Puerto, del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud, quien lamentó que continúen registrándose casos graves y muertes por esta enfermedad.

De acuerdo con la funcionaria, el origen del primer bebé correspondía a la región del Distrito Central, en Tegucigalpa, mientras que el otro se registró en el departamento de Yoro.