El INA entrega 95 títulos definitivos de propiedad a mujeres campesinas de Colón

Tegucigalpa, Honduras. -En un acto que reafirma el compromiso del Gobierno de la República con la seguridad jurídica en el campo, el Instituto Nacional Agrario (INA) entregó 95 títulos definitivos de propiedad a mujeres campesinas de la aldea Las Crucitas del municipio de Balfate, Colón. El evento que se desarrolló en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña de La Ceiba, Atlántida, estuvo encabezado por el ministro director del INA, Javier Talabera, y contó con la presencia de la primera dama Lissette del Cid de Asfura.

Con la entrega de los documentos se brinda certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra a las beneficiarias, favoreciendo de manera directa e indirecta a más de 475 personas. Con los títulos, los beneficiarios contarán con mayores oportunidades para fortalecer la producción agrícola, mejorar sus condiciones de vida y acceder a programas de desarrollo. Las mujeres beneficiadas forman parte de las Empresas Asociativas Campesinas de Producción (EACP): Las Galileas, Santa María, Tierra de Galilea, Mujeres de Nazaret, Mujeres Libres, Mujeres de Galilea y Tierra Prometida, organizaciones que trabajan de manera organizada para impulsar el desarrollo productivo de sus comunidades.