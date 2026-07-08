Instituto Nacional Agrario entrega títulos definitivos de propiedad a familias de Choluteca

Tegcuigalpa, Honduras. -Las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) entregaron títulos definitivos de propiedad a familias que residen en el departamento de Choluteca.

El jefe regional del INA en la zona sur del país, Carlos Ramón Loucel Aguilera, fue el encargado de realizar la entrega de dos títulos definitivos de propiedad en dominio pleno.

Los beneficiarios fueron los ciudadanos Andrés Antonio Silva Ávila, originario de la aldea El Cuyal del municipio de San Marcos de Colón, y José Benito Vásquez Fuentes, de la aldea La Permuta del municipio de Santa Ana de Yusguare, ambos en el departamento de Choluteca.

Loucel Aguilera, al hacer entrega de los documentos, dijo que "el INA continúa fortaleciendo la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra".

"Estamos brindando a estas familias la certeza legal de sus propiedades y contribuyendo al desarrollo del sector rural", destacó el funcionario.

En la presente administración, las autoridades del Instituto Nacional Agrario buscan fortalecer la seguridad jurídica con la legalización de las tierras en varios sectores del territorio nacional.