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INA legaliza tierras de productores de palma y beneficia a 100 familias

El ministro-director del Instituto Nacional Agrario (INA), entregó los documentos a los productores de palma residentes en el departamento de Yoro

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 14:25
INA legaliza tierras de productores de palma y beneficia a 100 familias

El ministro-director del Instituto Nacional Agrario (INA) entregó los títulos de propiedad a los productores de palma del departamento de Yoro.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. -Más de cien familias fueron beneficiadas con la entrega de títulos de propiedad por parte del Instituto Nacional Agrario (INA) a productores individuales de palma africana en el departamento de Yoro.

El ministro director del INA, Javier Talabera, realizó la entrega de 21 títulos de propiedad a productores que pertenecen a la Asociación de Productores Agropecuarios Independientes de Palma Africana de Guaymas (Paiguay), una organización vinculada a Hondupalma.

"Con esta importante acción se legalizan 107.02 manzanas de tierra, brindando seguridad jurídica a los productores y fortaleciendo el desarrollo de sus actividades agrícolas", dijo el titular del Instituto Nacional Agrario.

INA entrega 356 títulos de propiedad y beneficia a más de 2,000 familias campesinas de Honduras

El funcionario destacó que con la entrega de los títulos de propiedad, "se beneficia a más de 100 familias de la zona productiva".

Además, la dotación de la documentación legal representa un paso fundamental para la certificación internacional de las fincas, permitiendo a los productores acceder a mayores oportunidades de comercialización y competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

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"El INA continúa trabajando en la regularización y legalización de la tenencia de la tierra, impulsando el desarrollo productivo y el bienestar de las familias del sector agrario hondureño", recordó Talabera.

Con las acciones que se llevan a cabo bajo el lema: Paz en el campo con seguridad jurídica. Se busca evitar las invasiones de tierras en los sectores productivos y con ello se fortalece el sector campesino, dijo el ministro del INA.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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