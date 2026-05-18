INA entrega títulos de propiedad a cinco empresas campesinas en Olancho

Juticalpa, Olancho.-El Instituto Nacional Agrario (INA), a través de su oficina regional en Olancho, entregó títulos definitivos de propiedad a cinco Empresas Asociativas Campesinas de Producción del sector reformado, beneficiando de manera directa a 81 socios y sus respectivas familias.

Las organizaciones campesinas favorecidas con esta entrega son La Montañuela, Gosen, Nuevo Esfuerzo, Primero de Mayo y Gracias a Dios, que a partir de ahora cuentan con respaldo legal sobre las tierras que trabajan, fortaleciendo su seguridad jurídica.

El acto fue encabezado por el jefe regional del INA en Olancho, Alejandro Torres, acompañado de autoridades locales, quienes destacaron la importancia de avanzar en la legalización de tierras para garantizar estabilidad y desarrollo en el sector rural.

Durante la actividad, representantes de las empresas campesinas expresaron su satisfacción por recibir los documentos que acreditan formalmente la propiedad de los terrenos, un proceso esperado por años en algunos casos.

Las autoridades señalaron que esta acción forma parte de los esfuerzos del gobierno para facilitar el acceso legal a la tierra, promover la producción agrícola y respaldar a las familias campesinas organizadas en distintas zonas del departamento.

Con esta entrega, el INA reafirma su compromiso de continuar impulsando procesos de regularización de tierras en el país, con el objetivo de generar mayores oportunidades de crecimiento y bienestar para las comunidades rurales hondureñas.