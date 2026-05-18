¿Cuándo se jugarán las finales del torneo Clausura del fútbol hondureño?

San Pedro Sula, Honduras.- El torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional está llegando a su fase final, ya solo cuatro equipos tienen la posibilidad de poder conseguir el ansiado título que se trazaron desde que se comenzó este reto.

Real España, Motagua, Marathón y Génesis PN, son los clubes que se juegan ese boleto a la final del Clausura. La fase de triangular esta vez fue todo lo contrario del Apertura, ahora se definirá hasta la última fecha.

El primer choque de esta última fecha de la triangular será el de Motagua contra el sorpresivo Génesis PN, quienes sueñan con su primera final el el balompié catracho. A los de Fernando Mira les basta un empate, mientras que los azules tienen que ganar si quieren avanzar.

CLÁSICO SAMPEDRANO

A los que comanda Jeaustin Campos, quienes terminaron como líderes en la tabla de posiciones, solo ganando podrían estar en la gran final, mientras que a los de Lavallén con un empate seguirían con la ilusión del título.