Capitalinos recibirán agua hasta cada seis días por bajos niveles en embalses

Tegucigalpa, Honduras.- Las principales represas que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela atraviesan un escenario de riesgo hídrico alto, según informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), ante la disminución progresiva de los niveles de agua en esta época de verano.
De acuerdo con la UMAPS, el sistema de abastecimiento enfrenta una etapa de presión operativa agravada por la temporada seca, lo que ha provocado una reducción significativa en los niveles de almacenamiento de los principales embalses que alimentan a la ciudad.
Informaron que la represa Los Laureles registra actualmente un nivel de 37.87 % de su capacidad total, una cifra considerada baja para garantizar la estabilidad del servicio de agua potable en la capital hondureña.
Por su parte, la represa La Concepción se encuentra en 45.4 %, también por debajo del 50 %, lo que obliga a las autoridades a implementar una administración más estricta y planificada del recurso.
Ante este panorama, UMAPS ha puesto en marcha un plan de distribución estratégica y sectorizada, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en la mayor cantidad de zonas posibles, priorizando sectores críticos de la capital.
El esquema de suministro contempla que la distribución de agua puede extenderse entre cinco y seis días en algunos sectores, especialmente en áreas de mayor elevación o con baja presión en la red de distribución del sistema.
Gustavo Boquín, titular de la UMAPS, explicó que la situación responde a la reducción del caudal disponible y al incremento sostenido del consumo durante la temporada seca, lo que ha obligado a tomar decisiones técnicas para una distribución más equitativa.
Según reportes de la UMAPS, actualmente la capital registra 135,000, abonados, donde el 61% proviene del sector residencial, mientras que el 20% proviene del sector comercial y el restante de instituciones públicas y organizaciones sin fines de lucro.
Las autoridades de UMAPS informaron que mantienen un monitoreo permanente de los embalses y advirtieron que el sistema continúa bajo alta presión operativa.
Además, hicieron un llamado a la población a evitar el desperdicio de agua, reportar fugas internas y hacer un uso responsable del recurso, mientras se advierte la posibilidad de que el fenómeno de El Niño prolongue las condiciones de escasez durante 2026.
Hasta el 18 % llegó Los Laureles en años anteriores
El presidente de la Asociación de Juntas de Agua de Honduras, Manuel Amador, señaló que estos temas de escasez de agua se trataron en años pasados, incluso en años donde llegaron a niveles más bajos que el actual.
Amados explicó que el fenómeno de El Niño es uno de los factores que incide en la reducción de las reservas hídricas, afectando el comportamiento normal de los embalses que abastecen a la capital, pero que no son temas nuevos en la capital hondureña.
Recordó que en 2019 se presentó un invierno atípico, en el cual las represas Los Laureles y La Concepción apenas alcanzaron cerca del 50 % de su capacidad. A pesar de ese escenario, en 2020 se logró manejar el abastecimiento de agua en el sistema sin llegar a un colapso total.
Consideró que los niveles de ambas represas pueden considerarse razonables; sin embargo, el principal problema se concentra en la distribución del servicio, ya que en algunos sectores el suministro llega cada cuatro, cinco o hasta seis días.
Amador recuerda que en 2020 Los Laureles llegó al 18 % y la represa Concepción al 23 %. Aun así, el sistema continuó operando hasta la llegada del invierno.
La UMAPS consideró que actualmente el sistema de abastecimiento se encuentra en “riesgo hídrico alto”. Ante esto, Amador cuestionó que la UMAPS debería estar en manos de personal técnico y no político.
Consideró también que mientras no se construyan grandes represas, como la Jiniguare y el río del Hombre, la crisis de agua en Tegucigalpa seguirá.
Por otra parte indicó que “del total de abonados que tiene UMAPS, el 40% tiene problemas de agua durante la temporada seca”, indicó Manuel Amador.