Capitalinos recibirán agua hasta cada seis días por bajos niveles en embalses

Tegucigalpa, Honduras.- Las principales represas que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela atraviesan un escenario de riesgo hídrico alto, según informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), ante la disminución progresiva de los niveles de agua en esta época de verano.

De acuerdo con la UMAPS, el sistema de abastecimiento enfrenta una etapa de presión operativa agravada por la temporada seca, lo que ha provocado una reducción significativa en los niveles de almacenamiento de los principales embalses que alimentan a la ciudad.

Informaron que la represa Los Laureles registra actualmente un nivel de 37.87 % de su capacidad total, una cifra considerada baja para garantizar la estabilidad del servicio de agua potable en la capital hondureña.

Por su parte, la represa La Concepción se encuentra en 45.4 %, también por debajo del 50 %, lo que obliga a las autoridades a implementar una administración más estricta y planificada del recurso.

Ante este panorama, UMAPS ha puesto en marcha un plan de distribución estratégica y sectorizada, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en la mayor cantidad de zonas posibles, priorizando sectores críticos de la capital.

El esquema de suministro contempla que la distribución de agua puede extenderse entre cinco y seis días en algunos sectores, especialmente en áreas de mayor elevación o con baja presión en la red de distribución del sistema.

Gustavo Boquín, titular de la UMAPS, explicó que la situación responde a la reducción del caudal disponible y al incremento sostenido del consumo durante la temporada seca, lo que ha obligado a tomar decisiones técnicas para una distribución más equitativa.