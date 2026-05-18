Fichajes Honduras: Se va otro de Olimpia, millonada por Palma y futuro de leyenda de Motagua

Olimpia y legionarios ha sido la sensación. Te mostramos los últimos movimientos del mercado de fichajes en Honduras.
Jorge Benguché - En Olimpia están satisfechos con el desempeño del delantero y ya trabajan para renovarlo por un año más.
Deiby Flores - Pese a ser vinculado con Olimpia, el volante catracho busca una buena oferta en el extranjero. Los merengues serían su primera opción en Honduras si no se concreta nada en el exterior.
Leonardo Posadas - Todo parece indicar que el legionario hondureño no seguirá en el Hamburgo II de Alemania. En una publicación reciente en sus redes sociales, varios de sus compañeros le dejaron palabras de despedida.
Nerlyn Membreño - Tras su paso por equipos como Olimpia, Honduras Progreso, Marathón y Vida; Membreño ha sido presentado como nuevo técnico del Real Tegus de la Liga de Ascenso.
Getsel Montes - El defensor catracho tiene contrato hasta diciembre de 2026 con Herediano y tras salir campeón de Costa Rica, su continuidad con "Los Florenses" está más que asegurada.
Ramiro Rocca - Tras quedarse sin equipo durante los últimos seis meses, el exjugador de Real España y Juticalpa FC ha sido confirmado como nuevo fichaje del Coatepeque FC de la segunda división de Guatemala.
Matías Rotondi - Otro de los viejos conocidos en Honduras que también reforzará el ataque del Coatepeque FC en Guatemala.
Agustín Mullet - El mediocampista argentino hizo saber en sus redes sociales que se va de Olimpia. En el cierre del Clausura fue uno de los mejores jugadores.
William Moncada - El delantero del Génesis PN confirmó su retiro definitivo del fútbol profesional para dedicarse de lleno a su carrera dentro de la Policía Nacional de Honduras.
Diego Vázquez - El entrenador exMotagua se coronó campeón con el Real Estelí de Nicaragua y, a menos que le salga una mejor oferta, no se moverá de "El Tren del Norte".
Santiaqo Ramírez - Pese a tener seis meses más de contrato con Olimpia, la directiva melenuda estaría buscando llegar a un acuerdo para rescindir el contrato del extremo uruguayo.
Luis Palma - El periodista polaco Kamil Pawelczyk informó en las últimas horas que Lech Poznan presentó una oferta de 2.3 millones de euros al Celtic para adquirir al atacante catracho de manera definitiva.
La misma fue rechazada y el equipo de Glasgow estaría pidiendo 3 millones de euros por el atacante hondureño, que acaba de coronarse campeón de Polonia.
Samuel Card - El lateral derecho ha despertado el interés de clubes como Marathón, Real España y Olancho FC.
Eduardo Espinel - El técnico uruguayo tiene contrato vigente por un torneo más con Olimpia. La directiva melenuda está contenta con su trabajo y seguirá al frente del equipo, pese a ser eliminado en triangulares del Clausura 2026.
Andy Najar - El lateral derecho del Nashville SC confirmó que regresará a Liga Nacional. "Me gustaría ir a Honduras otra vez. Seis meses y ganar un título con Olimpia", expresó en charla con EL HERALDO.
Alenis Vargas - Manisa FK llegó a un acuerdo con SJK Seinäjoki para extender el préstamo por una temporada más.