¿Cuál es el abastecimiento de agua en las represas de la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- La disminución de los niveles en los embalses que suministran agua a Tegucigalpa y Comayagüela, pese a las recientes lluvias, anticipa un verano crítico, alertan autoridades municipales.

Datos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) apuntan a que la represa La Concepción, considerada el principal reservorio de agua de la capital, registra actualmente un 56% de su capacidad, con un almacenamiento de 20.280 millones de metros cúbicos.

Además, la represa Los Laureles, ubicada al sur de la capital, reporta un 47% de su capacidad, lo que equivale a un volumen de 4.937 millones de metros cúbicos.

Ante el nivel de embalse y la llegada del verano que se encuentra en su auge, Gustavo Boquín, gerente de la UMAPS, señaló que la situación es crítica y exhortó a la ciudadanía a reforzar los hábitos de conservación de agua durante la temporada seca, dado que se espera que las lluvias necesarias lleguen hasta finales de junio.

Además, recordó que un uso responsable del recurso no solo ayuda a reducir los racionamientos de agua, también previene daños a la infraestructura y asegura suministro para los sectores más vulnerables de la ciudad.