Alcohol, pelea y un croquis: nuevos detalles del femicidio de Nilcia Pérez, empleada del Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.-Nuevas revelaciones surgen tras la muerte violenta de Nilcia Pamela Pérez Chávez, una empleada del Hospital Escuela asesinada por su compañero de hogar la madrugada del Viernes Santo en la capital de Honduras. EL HERALDO conoció que la fémina, de 37 años de edad, ingería bebidas alcohólicas con su pareja, identificado como Alexis Humberto Hernández Rodríguez, de 40 años de edad. Pérez Chávez y Hernández Rodríguez, originario del Distrito Central, vivían juntos en un apartamento de la colonia Modesto Rodas Alvarado desde hace dos años, según información recabada por agentes policiales a partir de testigos. Las autoridades indicaron que, mientras departían bajo los efectos del alcohol, la pareja sostuvo una acalorada discusión. Tras la reyerta, Hernández Rodríguez le provocó varias heridas en diferentes partes del cuerpo con un filoso cuchillo, las cuales le causaron la muerte en el interior de la vivienda.

Se dio a conocer que los vecinos del sector escucharon gritos de la fémina y alertaron a las autoridades policiales. La Policía detalló que Pérez Chávez laboraba en el área de servicios generales del Hospital Escuela, principal centro asistencial del país. Mientras que Hernández Rodríguez se desempeñaba como oficial administrativo, sin detallar en que institución desarrollaba su trabajo.

Croquis para guiar a la Policía

Horas después de cometer el crimen, el hombre se entregó a las autoridades policiales y fue capturado en flagrancia, por lo que fue remitido a la Fiscalía.

Luego fue trasladado a los juzgado de lo Penal para participar en la audiencia de declaración de imputado, donde el juez que conoce el caso determinó remitirlo a la Penitenciaría Nacional por los seis días para inquirir mientras se programa la audiencia inicial. Trascendió que el hombre, al momento de entregarse a las autoridades, llevaba un croquis en el que detallaba el lugar exacto del apartamento donde le había quitado la vida a la fémina.