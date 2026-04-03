Hombre mata a su pareja y facilita croquis a la Policía para ubicar la escena

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue detenido tras presentarse ante las autoridades y confesar el asesinato de su pareja este Viernes Santo en la colonia Modesto Rodas Alvarado, en Tegucigalpa.
De acuerdo con información preliminar, el crimen ocurrió dentro de la vivienda que ambos compartían como pareja.
Tras cometer el hecho, el sospechoso no intentó huir, sino que acudió voluntariamente ante la Policía Nacional (PN) y llevó un croquis dibujado por él mismo, en el que señalaba la ubicación exacta donde se encontraba el cuerpo.
Con base en esta información, agentes policiales se desplazaron rápidamente al sitio indicado, donde confirmaron la escena del crimen y procedieron a acordonar el área.
Equipos del Ministerio Público y de Medicina Forense llegaron posteriormente para realizar el levantamiento del cadáver y comenzar con las diligencias correspondientes.
Vecinos del sector manifestaron que no escucharon ruidos ni señales de alerta al momento del hecho, lo que ha generado consternación entre los habitantes de la zona.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, mientras el sospechoso permanece bajo custodia a la espera de que se determine su situación legal.