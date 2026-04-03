Hombre mata a su pareja y facilita croquis a la Policía para ubicar la escena

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue detenido tras presentarse ante las autoridades y confesar el asesinato de su pareja este Viernes Santo en la colonia Modesto Rodas Alvarado, en Tegucigalpa.

De acuerdo con información preliminar, el crimen ocurrió dentro de la vivienda que ambos compartían como pareja.

Tras cometer el hecho, el sospechoso no intentó huir, sino que acudió voluntariamente ante la Policía Nacional (PN) y llevó un croquis dibujado por él mismo, en el que señalaba la ubicación exacta donde se encontraba el cuerpo.