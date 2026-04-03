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Reymundo Pérez degolló a su amigo en Copán y confesó el crimen: “lo volvería a matar”

Reymundo Pérez confesó por qué asesinó a su amigo Óscar Adonay Lara y, tras el crimen, aseguró que no se arrepiente y que lo volvería a matar

  • Actualizado: 03 de abril de 2026 a las 13:09
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Reymundo Pérez, de 50 años, fue capturado por el crimen de Óscar Adonay Lara, de 32 años, tan solo minutos después de que lo asesinara.

 Foto: Redes sociales
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Según se conoció, fue tras una discusión entre ambos hombres que ocurrió la tragedia. Pérez utilizó un machete para asesinar a su amigo. El crimen ocurrió en la aldea El Bijao, municipio de Dolores, en el departamento de Copán, zona occidente de Honduras. La víctima quedó tendida boca abajo.

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Preliminarmente, se conoció que con el arma blanca degolló a Óscar Lara; sin embargo, aún no se ha informado exactamente cuántas heridas le provocó.

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¿Cómo fue el crimen y por qué lo mató? El sospechoso, aparentemente bajo los efectos del alcohol, confesó a “ProTV” por qué cometió el hecho.

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“Él me pegó, tengo los golpes en el pecho todavía. Con el machete me pegó cuatro veces en el pecho”, confesó Reymundo.

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“Él me dio en la cara también, me golpeó solo porque andaba tomado”, dijo, y posteriormente agregó: “Yo le dije: yo también sé golpear”.

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En la foto figura la víctima, Óscar Lara. “No me arrepiento de haberlo matado, lo digo de corazón, lo volvería a matar”, expresó con voz elevada.

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“Los hombres no es de golpear, hay que matarlos de un solo...”, dijo el hombre enojado, mientras permanecía detenido en la paila de una patrulla de la Policía Nacional.

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El sospechoso confesó que tenía años de conocer a la víctima: “Tomábamos juntos, pero nunca me había tocado, a mí no me gusta, me pegó en la cara”.

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Además, reveló que tras cometer el crimen no huyó y se quedó cerca, por lo que fue capturado rápidamente por las autoridades: “Estaba cerquita, estoy decidido y sé que voy para ‘La Granja’, y no me importa”.

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