Reymundo Pérez degolló a su amigo en Copán y confesó el crimen: “lo volvería a matar”

Reymundo Pérez, de 50 años, fue capturado por el crimen de Óscar Adonay Lara, de 32 años, tan solo minutos después de que lo asesinara.
Según se conoció, fue tras una discusión entre ambos hombres que ocurrió la tragedia. Pérez utilizó un machete para asesinar a su amigo. El crimen ocurrió en la aldea El Bijao, municipio de Dolores, en el departamento de Copán, zona occidente de Honduras. La víctima quedó tendida boca abajo.
Preliminarmente, se conoció que con el arma blanca degolló a Óscar Lara; sin embargo, aún no se ha informado exactamente cuántas heridas le provocó.
¿Cómo fue el crimen y por qué lo mató? El sospechoso, aparentemente bajo los efectos del alcohol, confesó a “ProTV” por qué cometió el hecho.
“Él me pegó, tengo los golpes en el pecho todavía. Con el machete me pegó cuatro veces en el pecho”, confesó Reymundo.
“Él me dio en la cara también, me golpeó solo porque andaba tomado”, dijo, y posteriormente agregó: “Yo le dije: yo también sé golpear”.
En la foto figura la víctima, Óscar Lara. “No me arrepiento de haberlo matado, lo digo de corazón, lo volvería a matar”, expresó con voz elevada.
“Los hombres no es de golpear, hay que matarlos de un solo...”, dijo el hombre enojado, mientras permanecía detenido en la paila de una patrulla de la Policía Nacional.
El sospechoso confesó que tenía años de conocer a la víctima: “Tomábamos juntos, pero nunca me había tocado, a mí no me gusta, me pegó en la cara”.
Además, reveló que tras cometer el crimen no huyó y se quedó cerca, por lo que fue capturado rápidamente por las autoridades: “Estaba cerquita, estoy decidido y sé que voy para ‘La Granja’, y no me importa”.