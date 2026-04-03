Tragedia en Viernes Santo: joven muere ahogado en balneario de Danlí

Danlí, Honduras.– Un joven perdió la vida este Viernes Santo -4 de abril- tras ahogarse en un balneario público ubicado en el municipio de Danlí, en el departamento de El Paraíso.
El hecho ocurrió específicamente en la comunidad de Poteca, en el Valle de Jamastrán, lugar donde está ubicado el balneario y donde la víctima se encontraba disfrutando del día junto a su familia.
De acuerdo con información preliminar, el joven se lanzó a una de las pozas por diversión; sin embargo, no logró salir del agua y terminó ahogándose.
Personas que se encontraban en el lugar intentaron brindarle los primeros auxilios para salvarle la vida; no obstante, el joven ya no presentaba signos vitales.
Los familiares decidieron trasladar el cuerpo hasta su lugar de origen, en el municipio de Trojes, sin esperar la llegada de las autoridades correspondientes.
La víctima fue identificada como Kevin Rodríguez, de 19 años, quien se convierte en la primera persona fallecida por sumersión en Danlí durante esta Semana Santa.
Las autoridades recomendaron a la población tomar las medidas de precaución correspondientes en esta época del año para evitar que continúen ocurriendo este tipo de accidentes.