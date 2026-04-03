Tragedia en Viernes Santo: joven muere ahogado en balneario de Danlí

Danlí, Honduras.– Un joven perdió la vida este Viernes Santo -4 de abril- tras ahogarse en un balneario público ubicado en el municipio de Danlí, en el departamento de El Paraíso.

El hecho ocurrió específicamente en la comunidad de Poteca, en el Valle de Jamastrán, lugar donde está ubicado el balneario y donde la víctima se encontraba disfrutando del día junto a su familia.

De acuerdo con información preliminar, el joven se lanzó a una de las pozas por diversión; sin embargo, no logró salir del agua y terminó ahogándose.