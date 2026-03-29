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Se reportan ya tres ahogados en inicio de la Semana Santa 2026 en Honduras

Las tres personas ahogadas se han registrado en las playas de la zona norte de Honduras

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 17:33
Se reportan ya tres ahogados en inicio de la Semana Santa 2026 en Honduras

Tres personas ahogadas ya que se han reportado en este inicio de Semana Santa.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Horas antes del inicio de la Semana Santa 2026 se reportan ya tres ahogados a nivel nacional.

El último caso fue el de un menor de 13 años identificado como Elías Antonio Flores Dubón, hallado sin vida tras desaparecer en el mar en las playas de Tela, Atlántida.

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El menor de edad había sido reportado como desaparecido la noche del sábado 28 de marzo en las playas municipales de Tela y su cuerpo fue localizado la mañana de este domingo (cuando se celebra el inicio de la Semana Santa) flotando a la orilla de la playa, rescatado en la zona de la Barra de Lempira.

El sábado también se registró el deceso de Maxiliano Matamoros Hernández de 57 años, quien, según reportes, se encontraba en estado de ebriedad y murió ahogado tras lanzarse desde el muelle de Omoa, Cortés.

Siempre en Tela falleció otra persona ahogada más temprano el mismo sábado 29 de marzo.

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Con ello son tres los fallecidos en el génesis de la Semana Santa, por lo que autoridades hicieron un llamado a tener responsabilidad y no ingresar al mar, lagos o piscinas si la persona no sabe nadar.

En las playas de Tela se han establecido prohibiciones como el uso de anafres en la zona de playa, debido al riesgo que representan para los visitantes y el medio ambiente.

Asimismo, se restringió la instalación de hamacas en áreas no autorizadas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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