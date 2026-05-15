Julia Talbott querelló a Nasralla por supuestamente afirmar que era amante de Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- La dirigente liberal Julia Talbott interpuso una querella contra el excandidato presidencial Salvador Nasralla.
Talbott querelló a Nasralla por los delitos de difamación, calumnia e injuria indirecta, tras la difusión de publicaciones en redes sociales donde, según ella, él aseguró que era amante de Zambrano.
De acuerdo con la dirigente política, Nasralla y su equipo han difundido señalamientos en los que se le atribuye ser “amante” del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, por lo que exige que dichas afirmaciones sean demostradas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Vengo a exigir que demuestre las pruebas o que se retracte de lo que ha publicado”, afirmó Talbott.
La líder liberal detalló que no existe enemistad personal, sino diferencias políticas, y aseguró que su postura crítica se intensificó tras "la adhesión de Nasralla a Libertad y Refundación luego de las elecciones del 30 de noviembre". Según dijo, a partir de ese momento ha sido objeto de ataques a través de redes sociales.
Sobre los hechos, relató que el excandidato habría compartido un video en el que se le atribuían señalamientos relacionados con la entrega de dinero para la presidencia del Congreso Nacional, situación que también deberá ser demostrada, según su versión.
Asimismo, explicó que el video incluía un título: “Julia Talbott amante de Tomás Zambrano” por lo que considera que ahora el caso deberá resolverse en instancias judiciales. La querella se interpuso el pasado jueves 14 de mayo.