Julia Talbott querelló a Nasralla por supuestamente afirmar que era amante de Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- La dirigente liberal Julia Talbott interpuso una querella contra el excandidato presidencial Salvador Nasralla. Talbott querelló a Nasralla por los delitos de difamación, calumnia e injuria indirecta, tras la difusión de publicaciones en redes sociales donde, según ella, él aseguró que era amante de Zambrano.

De acuerdo con la dirigente política, Nasralla y su equipo han difundido señalamientos en los que se le atribuye ser “amante” del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, por lo que exige que dichas afirmaciones sean demostradas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Vengo a exigir que demuestre las pruebas o que se retracte de lo que ha publicado”, afirmó Talbott.