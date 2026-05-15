Nasry Asfura cierra acuerdos clave con EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura informó ayer que su gobierno alcanzó avances y compromisos con funcionarios de Estados Unidos en temas de migración, comercio, inversión y seguridad, tras una reunión sostenida en Casa Presidencial.

El encuentro se desarrolló con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales de Estados Unidos, Caleb Orr, y el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), Ben Black, junto a funcionarios hondureños encabezados por la canciller Mireya Agüero.

“Acabamos de terminar unas pláticas con los enviados especiales del gobierno americano y tocamos varios temas: puertos, aeropuertos, energía, infraestructura, carreteras, inversión y, lógicamente, también narcotráfico, trata de personas, seguridad en el país y migración”, declaró.