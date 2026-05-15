Nasry Asfura cierra acuerdos clave con EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura informó ayer que su gobierno alcanzó avances y compromisos con funcionarios de Estados Unidos en temas de migración, comercio, inversión y seguridad, tras una reunión sostenida en Casa Presidencial.
El encuentro se desarrolló con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales de Estados Unidos, Caleb Orr, y el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), Ben Black, junto a funcionarios hondureños encabezados por la canciller Mireya Agüero.
“Acabamos de terminar unas pláticas con los enviados especiales del gobierno americano y tocamos varios temas: puertos, aeropuertos, energía, infraestructura, carreteras, inversión y, lógicamente, también narcotráfico, trata de personas, seguridad en el país y migración”, declaró.
Señaló que en la reunión también se abordaron asuntos vinculados con la política migratoria estadounidense, incluyendo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Asfura aseguró que los representantes estadounidenses expresaron confianza en el rumbo del país y manifestaron interés en fortalecer la relación bilateral mediante la atracción de inversión.
“Se comprometieron y mostraron interés en atraer inversión americana a Honduras para construir un futuro mejor”, expresó.
El gobernante destacó que EE UU continúa siendo el principal socio comercial de Honduras, por lo que consideró clave mantener abiertos los espacios de cooperación económica y diplomática.
“Les explicamos las nuevas leyes que van a venir en energía, nuestras reformas a leyes como el Código Penal, extorsión, narcotráfico, la seguridad jurídica y la seguridad política del país”, afirmó.