Honduras y Perú avanzan en reactivación de relación bilateral mediante consultas políticas

Tegucigalpa, Honduras.-Como parte de su agenda de fortalecimiento de vínculos bilaterales, la Canciller de la República de Honduras, Mireya Agüero, sostuvo un encuentro con su homólogo de la República del Perú, Hugo Claudio de Zela Martínez. Durante la reunión, ambos diplomáticos abordaron la realización de un mecanismo de consultas políticas previsto para el mes de mayo, como paso para la reactivación de la relación bilateral entre ambos países.

Asimismo, ambos Cancilleres intercambiaron perspectivas sobre la importancia del ámbito multilateral, particularmente en espacios como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), resaltando la necesidad de dinamizar estos mecanismos regionales para impulsar una agenda común en beneficio de América Latina y el Caribe. Los dos Secretarios de Relaciones Exteriores, participaron en la X Cumbre de la CELAC que se desarrolló en la ciudad de Bogotá, Colombia, con la participación de representantes de los países miembros. La reunión entre los dos representantes diplomáticos, se reafirma la hermandad entre Honduras y Perú, que mantienen relaciones históricas, sólidas y se encuentran actualmente en un momento de fortalecimiento y cooperación activa, con énfasis en el comercio, turismo y desarrollo técnico.

Ambos países mantienen un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde 2017 y colaboran en áreas de desarrollo sostenible. En relación a la cooperación bilateral entre Honduras y Perú, se formalizó el Programa de Cooperación Técnica 2025-2027, enfocado en sectores estratégicos como medio ambiente, cultura, turismo y desarrollo económico. En cuanto al Tratado de Libre Comercio (TLC), está en vigor desde el 1 de enero de 2017, el cual beneficia el intercambio comercial con un alto porcentaje de productos con arancel cero, por lo que la balanza comercial ha mostrado crecimiento en años recientes.