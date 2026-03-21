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Honduras y Perú avanzan en reactivación de relación bilateral mediante consultas políticas

La canciller de la República de Honduras, Mireya Agüero, sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Perú donde abordaron temas de interés

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 14:23
Honduras y Perú avanzan en reactivación de relación bilateral mediante consultas políticas

La Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras, Mireya del Carmen Agüero Trejo, sostuvo un encuentro con el canciller de Perú, Hugo Claudio de Zela Martínez, en el marco de la X Cumbre de la Celac en Bogotá.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Como parte de su agenda de fortalecimiento de vínculos bilaterales, la Canciller de la República de Honduras, Mireya Agüero, sostuvo un encuentro con su homólogo de la República del Perú, Hugo Claudio de Zela Martínez.

Durante la reunión, ambos diplomáticos abordaron la realización de un mecanismo de consultas políticas previsto para el mes de mayo, como paso para la reactivación de la relación bilateral entre ambos países.

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Asimismo, ambos Cancilleres intercambiaron perspectivas sobre la importancia del ámbito multilateral, particularmente en espacios como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), resaltando la necesidad de dinamizar estos mecanismos regionales para impulsar una agenda común en beneficio de América Latina y el Caribe.

Los dos Secretarios de Relaciones Exteriores, participaron en la X Cumbre de la CELAC que se desarrolló en la ciudad de Bogotá, Colombia, con la participación de representantes de los países miembros.

La reunión entre los dos representantes diplomáticos, se reafirma la hermandad entre Honduras y Perú, que mantienen relaciones históricas, sólidas y se encuentran actualmente en un momento de fortalecimiento y cooperación activa, con énfasis en el comercio, turismo y desarrollo técnico.

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Ambos países mantienen un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde 2017 y colaboran en áreas de desarrollo sostenible.

En relación a la cooperación bilateral entre Honduras y Perú, se formalizó el Programa de Cooperación Técnica 2025-2027, enfocado en sectores estratégicos como medio ambiente, cultura, turismo y desarrollo económico.

En cuanto al Tratado de Libre Comercio (TLC), está en vigor desde el 1 de enero de 2017, el cual beneficia el intercambio comercial con un alto porcentaje de productos con arancel cero, por lo que la balanza comercial ha mostrado crecimiento en años recientes.

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Y en lo referente a las relaciones entre ambas naciones, a pesar de tensiones diplomáticas pasadas en 2023, las relaciones se mantienen activas a través de sus embajadas y encargados de negocios, priorizando el respeto mutuo.

Honduras mantiene una embajada en Lima, Perú, con el objetivo de proteger sus intereses y fomentar el comercio, mientras que Perú mantiene su representación en Tegucigalpa.

En 2026, ambos países reafirmaron sus lazos de amistad, destacando la importancia de la colaboración en diversos sectores y la participación conjunta en foros multilaterales.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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