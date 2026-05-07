José Argueta: "Vamos levantando un Estado que estaba desordenado"

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Comunicaciones de Casa Presidencial presentó el informe de los primeros 100 días de gobierno del presidente Nasry Asfura.

"¿Cómo vamos?" Es la pregunta que se hace José Augusto Argueta, a lo que a renglón seguido se contesta: "Nosotros llegamos con un sentido de responsabilidad claro. Llegamos a poner orden y cumplir con los proveedores".

"Aquí nosotros no llegamos a poner excusas, llegamos a resolver. Vamos levantando un estado que estaba desordenado", destacó Argueta.

"En 95 días pagamos la deuda flotante. Redujimos 25 mil millones de lempiras en la propuesta del presupuesto general de la República", aseguró.

"Honduras volvió a ser escuchada en el mundo para atraer la inversión. Destinamos cientos de millones de lempiras para el impacto del costo de los combustibles", prosiguió.

"Vamos conectando a Honduras con proyectos de infraestructura. En educación, entrega escalonada de textos y aumento histórico de los maestros", recalcó.

Explicó que hace 101 días "estábamos confrontados y estábamos con una prensa que la trataba mal todos los días. Estábamos con una democracia que tuvimos que defender con lágrimas".

Además, explicó que en educación "8,000 centros educativos estarán conectados con el sistema Starlink".

En infraestructura, 200 proyectos estaban paralizados y ahora se han retomado.

"Culminamos el tramo del Corredor Turístico desde La Barca-El Progreso", explicó Argueta, entre otros logros.