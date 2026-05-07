Buscan prohibir que aumento salarial a docentes sea absorbido por colegios magisteriales

Tegucigalpa, Honduras.- Diputados de varios partidos políticos presentaron en el Congreso Nacional proyectos de ley orientados a prohibir que los colegios magisteriales absorban el reciente aumento salarial otorgado a los docentes. Además buscan con la iniciativa homologar las cotizaciones de todos los institutos de previsión y realizar un censo de infraestructura educativa, entre otras iniciativas. Entre otros proyectos relacionados con temas de educación y magisterio, figuró el proyecto presentado por el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Mario Reyes, en el que se plantea prohibir que colegios magisteriales o cualquier organización gremial absorban el aumento salarial otorgado recientemente a los maestros por el Gobierno. Con la aprobación del Presupuesto General de la República para 2026 se autorizó el aumento que va de 1.500 a 5.538 lempiras para los docentes, en función de los distintos niveles y funciones que tienen en el sistema educativo. Sin embargo, señaló el diputado, parte de este aumento no llega completo a los docentes, debido a las deducciones aplicadas por algunos colegios magisteriales que absorben total o parcialmente este incremento, lo que está afectando directamente el ingreso de los maestros.

"Se prohíbe a los colegios magisteriales o cualquier otra organización gremial de docentes efectuar deducciones que impliquen la captación o absorción total del incremento salarial aprobado a favor de los maestros en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2026", finalizó el diputado Mario Reyes. Por su parte, el diputado nacionalista por Copán, Rony Alvarado, presentó un proyecto encaminado a declarar de orden público la regulación de las deducciones aplicadas al salario de los docentes por concepto de aportaciones a los colegios magisteriales. Entretanto, el diputado del Partido Liberal por Cortés, Carlos Umaña, presentó un proyecto de ley enfocado en la jubilación, para homologar el porcentaje de cotización de todos los institutos de previsión del país. Con esta iniciativa, indicó Umaña, se busca devolver al grupo vulnerable de la tercera edad el derecho a tener una salud igualitaria. A la vez, se busca que el cálculo de la jubilación se realice de la misma manera que a los derechohabientes activos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que mantienen un techo de cotización establecido. "Como exempleado del Seguro Social, que trabajé 28 años ahí, siempre consideré mal que los ancianos pagaran más que los derechohabientes activos porque les cobran por la totalidad de su jubilación", enfatizó el diputado Umaña.

Más proyectos en el ámbito educativo

Asimismo, el diputado del Partido Nacional por Atlántida, Remberto Zavala, presentó un proyecto de ley encaminado a fortalecer el sistema educativo del país en materia de infraestructura, mediante un censo que determine el régimen de propiedad de las instalaciones escolares. Zavala mencionó que muchos centros educativos no cuentan con título de propiedad a nombre de la Secretaría de Educación, sino del Estado de Honduras. Esta situación afecta enormemente cuando el Estado y los organismos internacionales quieren desarrollar proyectos de infraestructura en los centros educativos, argumentó.