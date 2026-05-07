Trump cuestiona altos precios de boletos para el Mundial 2026: "Tampoco pagaría"

Washington, Estados Unidos.- A cinco semanas de que inicie el Mundial 2026, uno de los temas que sigue generando controversia es el elevado precio de los boletos para los diferentes partidos del torneo.

Esta situación ha generado muchas opiniones en todo el mundo e incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado su punto de vista, señalando que estas cifras alejan a sus "seguidores de la clase trabajadora".

En una breve entrevista al New York Post, Trump se mostró sorprendido por los altos precios que se manejan para el partido debut de Estados Unidos ante Paraguay en Los Ángeles, señalando que ni siquiera él estaría dispuesto a pagar 1,000 dólares por una entrada.