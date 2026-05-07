Trump cuestiona altos precios de boletos para el Mundial 2026: "Tampoco pagaría"

Washington, Estados Unidos.- A cinco semanas de que inicie el Mundial 2026, uno de los temas que sigue generando controversia es el elevado precio de los boletos para los diferentes partidos del torneo.
Esta situación ha generado muchas opiniones en todo el mundo e incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado su punto de vista, señalando que estas cifras alejan a sus "seguidores de la clase trabajadora".
En una breve entrevista al New York Post, Trump se mostró sorprendido por los altos precios que se manejan para el partido debut de Estados Unidos ante Paraguay en Los Ángeles, señalando que ni siquiera él estaría dispuesto a pagar 1,000 dólares por una entrada.
"No conocía esa cifra. Sin duda me gustaría estar allí, pero, para ser sincero, tampoco lo pagaría", dijo Trump.
Ya con un tono más político, Trump mencionó que le gustaría que la gente que votó por él en las pasadas elecciones y que apoyan su gobierno puedan asistir al evento.
“Si la gente de Queens y Brooklyn y todos los que apoyan a Donald Trump no pueden ir, me sentiría decepcionado, pero, al mismo tiempo, es un éxito rotundo. Me gustaría que la gente que votó por mí pudiera asistir”, agregó.
La venta de entradas para este Mundial ha generado mucha controversia por sus elevados precios en páginas de reventa. La propia FIFA se ha pronunciado amparándose en la "ley del mercado dinámico", la cual consiste en que los usuarios pueden ajustar su petición económica a la demanda.
No obstante, la realidad es otra y para encuentros como la final del torneo, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, los boletos más baratos se vendían por 9,263 dólares y los más caros por 64,822.