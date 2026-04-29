¿Cuánto se llevará el campeón? FIFA aumenta los premios para el Mundial 2026

Vancouver, Canadá.- El Mundial 2026 será el más grande de la historia no solo en cuanto a selecciones participantes, partidos y duración del torneo, sino que también por los premios para las selecciones presentes en el certamen.

Durante el Congreso de la FIFA celebrado este miércoles en Vancouver, Canadá, la máxima entidad del fútbol aprobó un fondo récord de 727 millones de dólares en premios para los 48 países que jugarán la Copa del Mundo.

Una cifra récord en la historia de la FIFA, que ante el aumento de cupos para este Mundial celebrado por primera vez en tres países ha aumentado los fondos que se repartirán entre las escuadras que lucharán por el título.