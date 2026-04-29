¿Cuánto se llevará el campeón? FIFA aumenta los premios para el Mundial 2026

Vancouver, Canadá.- El Mundial 2026 será el más grande de la historia no solo en cuanto a selecciones participantes, partidos y duración del torneo, sino que también por los premios para las selecciones presentes en el certamen.
Durante el Congreso de la FIFA celebrado este miércoles en Vancouver, Canadá, la máxima entidad del fútbol aprobó un fondo récord de 727 millones de dólares en premios para los 48 países que jugarán la Copa del Mundo.
Una cifra récord en la historia de la FIFA, que ante el aumento de cupos para este Mundial celebrado por primera vez en tres países ha aumentado los fondos que se repartirán entre las escuadras que lucharán por el título.
Con este aumento, cada una de las 48 clasificadas recibirá al menos 12,5 millones de dólares, monto que podrían ir incrementando a medida vayan avanzando el torneo.
Comparado con Qatar 2022 supone un importante incremento, ya que en la edición anterior los clasificados recibieron 9 millones de dólares solo por participar.
Millonario premio al campeón
A parte de la gloria inmortal que supone levantar la Copa del Mundo, la FIFA también ha incrementado el premio que se llevará la selección ganadora del torneo.
En el Mundial anterior, la Argentina de Messi ganó 42 millones de dólares tras consagrarse campeona del mundo en Lusail, mientras que para 2026 el ente rector del fútbol ha aumentado la recompensa a 50 millones.
Para este Mundial, la FIFA tiene presupuestadas ganancias de 11,000 millones de dólares, las cuales, según su presidente Gianni Infantino, serán repartidas entre las 211 federaciones afiliadas al máximo organismo del fútbol.
Premios del Mundial 2026
- Premio por participar: 2,5 millones de dólares.
- Premio por disputar la fase de grupos: 10 millones de dólares.
- Dieciseisavos de final: 11 millones de dólares.
- Octavos de final: 15 millones de dólares.
- Cuartos de final: 19 millones de dólares.
- Cuarto lugar: 27 millones de dólares.
- Tercer lugar: 29 millones de dólares.
- Subcampeón: 33 millones de dólares.
- Campeón: 50 millones de dólares.