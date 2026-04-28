Los posibles "caballos negros" que podrían llegar lejos en el Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Nacido en el mundo del hipismo, el término "caballo negro" ha sido una de las frases más habituales que podemos escuchar en los grandes eventos deportivos. Las Copas Mundiales no son la excepción y a lo largo de la historia hemos visto en diferentes ediciones a selecciones que nadie tenía presupuestadas en el papel logrando tener una actuación relevante en el máximo evento del fútbol. El término "caballo negro" hace alusión a un equipo o competidor que tiene pocas probabilidades de destacar que finalmente logra dar batalla, disputar los primeros lugares de la competición y superar las expectativas.

Para muchos el primer "caballo negro" en la historia de los Mundiales es Corea del Norte, que en Inglaterra 1966 alcanzó los cuartos de final tras quedarse con el segundo lugar en un grupo que compartía con la desparecida Unión Soviética (que acabó siendo líder), la en ese entonces bicampeona Italia y Chile. En cuartos, los norcoreanos pusieron contra las cuerdas a la Portugal de Eusebio con un demoledor 0-3 en la primera parte del partido, pero la "Pantera de Mozambique" se echó a su equipo al hombro para protagonizar una épica remontada de 3-5. Desde entonces, la Copa del Mundo ha tenido diferentes selecciones sorpresa que han llegado lejos como la Polonia de Grzegorz Lato en 1974, la Camerún de Roger Milla en 1990, Noruega y Suecia en 1994, la Croacia de Suker en 1998, Turquía y Corea del Sur en 2002, Costa Rica en 2014, Croacia, de nueva cuenta, con Luka Modric en 2018 y el más reciente de todos, Marruecos en 2022. Ahora en el Mundial 2026 hay varias selecciones que levantan la mano como potenciales sorpresas. ¿Quiénes son las escuadras que podrían dar el batacazo?

Noruega, una máquina de hacer goles

Lo de Noruega en las eliminatorias no fue normal. Los nórdicos marcaron 37 goles en tan solo ocho partidos de una eliminatoria en la que clasificaron con paso perfecto, muy por encima de la tetracampeona Italia. Estas impresionantes cifras tienen un gran responsable; Erling Haaland, autor de 16 tantos en el camino que les permitió a los noruegos volver al Mundial después de 28 años. Pero Haaland también tuvo algo de ayuda, en ataque Sorloth y Thelo Aasgaard aportaron a la cuota goleadora y en la media Martin Odegaard se encargó de generar los espacios para que su selección tuviera una eliminatoria tranquila.

Si bien quedaron emparejados en el denominado "grupo de la muerte" con Francia, Senegal e Irak, Noruega, número 31 en el ranking FIFA se presenta como un equipo que podría hacer que cualquier selección candidata la pase mal si se los cruza en el camino.

Marruecos busca repetir la hazaña

En el Mundial de Qatar 2022 vimos historia pura. Por primera vez una selección del continente africano clasificaba a semifinales y esa fue Marruecos, un auténtico "caballo negro" que ganó el grupo que compartía con la entonces subcampeona Croacia, eliminó a Bélgica en un amargo adiós para su generación dorada, despachó a sus vecinas mediterráneas España (octavos) y Portugal (cuartos) para hacerse con el cuarto lugar del torneo. Cuatro años después, aquello parece estar lejos de ser una coincidencia. Si bien Walid Regragui dejó el puesto de manera inesperada, Mohamed Ouahbi tomó las riendas de la selección mayor tras ser campeón del mundo a nivel Sub-20 el año pasado.

Para este Mundial, los "Leones del Atlas" llegan en el octavo lugar del ranking FIFA y tienen un elenco con piezas importantes como su máxima figura, Achraf Hakimi, y otros futbolistas de primer nivel como su portero Yassine Bono, Mazraoui, Abde y Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid.

James y una despedida a lo grande

En 2014, Colombia tuvo una memorable actuación en Brasil. La escuadra de José Néstor Pékerman alcanzó los cuartos de final, en donde cayó ante el anfitrión, desplegando un gran fútbol que pasaba por un nombre que dio de qué hablar al mundo, James Rodríguez. El nacido en Cúcuta se destapó en aquel Mundial en el que fue Bota de Oro con seis goles y un espléndido nivel de juego que valió para que el Real Madrid pagara 80 millones de euros al Mónaco por su fichaje. Una década después y ya con 34 años, James disputará el que podría ser su último Mundial. Si bien ha perdido la regularidad y trascendencia que tenía en clubes, el '10' colombiano sigue siendo el motor de la selección cafetera y para muestra de ello la última Copa América, en donde fue MVP por encima de cualquier futbolista de la campeona argentina, reencontrándose así con su mejor versión.

Pero James no está solo y hay que sumarle a la figura de Luis Díaz, que esta temporada con el Bayern Múnich ha marcado 25 goles y es la principal estrella de la selección cafetera. Además, el equipo de Néstor Lorenzo tiene otras variantes como Daniel Muñoz, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Luis Suárez, entre otros. Con este plantel, los colombianos aspiran a pelear el liderato de grupo con la Portugal de Cristiano Ronaldo y ser un rival incómodo para cualquier selección que les toque enfrentar a partir de los dieciseisavos de final.

Ghana, otra esperanza africana

Tras la fecha FIFA de marzo, Ghana tomó una drástica decisión y despidió a su entrenador Otto Addo para que el experimentado portugués Carlos Queiroz tomara las riendas. El cuatro veces mundialista tendrá un reto bastante interesante con los africanos en un grupo en donde tendrá que vérselas con la campeona Inglaterra, Ghana y Panamá, una de las selecciones que mejor juega en Concacaf.

Ghana cuenta con futbolistas de importante recorrido en Europa como Thomas Partey, Mohamed Kudus y su gran figura del momento, Antoine Semenyo, recientemente fichado por el Manchester City a cambio de 72 millones de euros.

Japón levanta la mano por Asia

Para nadie es un secreto que desde su primera participación en Francia 1998, Japón ha ido evolucionando a medida que disputa Mundiales. En Rusia 2018 y Qatar 2022 los "samurais" no pudieron superar los octavos de final, sin embargo, dieron muestras de su alto rendimiento físico. En 2026, el equipo que dirige Hajime Moriyasu ha cosechado importantes resultados como los triunfos ante las campeonas Brasil e Inglaterra y tras haber quedado en un grupo con Países Bajos, Suecia y Túnez parece que podría tener una primera ronda un tanto accesible.