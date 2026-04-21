Mundial 2026: ¿cuál es el denominado "grupo de la muerte"?

Tegucigalpa, Honduras.- Por primera vez en la historia, el Mundial contará con la participación de 48 selecciones. United 2026 sentará un precedente en el máximo evento del fútbol, que a partir de esta edición tendrá 16 boletos más. Para esta edición, las 48 escuadras clasificadas al Campeonato Mundial están divididas en 12 sectores que son el preámbulo de una extensa fase de grupos en la que tendremos 72 partidos en los que sobre la cancha estarán selecciones candidatas, equipos revelación y elencos que son una completa incógnita. El sorteo realizado en diciembre dejó establecidos interesantes cruces que se verán a partir del 11 de junio, pero también grupos bastante complejos que generan la pregunta de cuál es el denominado "grupo de la muerte".

¿Cómo surgió este término?

Pero antes de adentrarnos en los grupos de United 2026, es importante conocer el origen de este término que no puede faltar en ningún Mundial. Esta frase nació en el Mundial de Suecia 1958, cuando Brasil, Austria, Inglaterra y la desaparecida Unión Soviética quedaron emparejadas en el grupo 4 de aquel certamen que terminó ganando la "Verdeamarela" de un joven Pelé ante los anfitriones.

En aquel sector bastante exigente, la "Canarinha" y la URSS avanzaron tras dejar en el camino a Inglaterra y Austria. Tras este "primer grupo de la muerte", la Copa del Mundo nos regaló otros antecedentes como en Corea y Japón 2002, cuando la Argentina de Marcelo Bielsa quedo fuera en la primera ronda al no poder superar a Suecia e Inglaterra o en 2014, quizás el caso más sonado de todos, cuando una Costa Rica que parecía la "víctima perfecta" en un grupo con los campeones Uruguay, Italia e Inglaterra terminó siendo líder del sector y firmando una enorme actuación en Brasil. En el último Mundial, Qatar 2022, los grupo C y E tuvieron esa etiqueta. En el primer lado, la Argentina de Lionel Messi quedó emparejada con Arabia Saudita, México y Polonia, logrando salir primera y a la postre campeona del mundo, pero el más complejo fue el E y quedó demostrado en la clasificación después de que Japón finalizara en el primer lugar por encima de España, que acabó segunda, y Alemania y Costa Rica. El grupo E de Qatar 2022 le hizo honor a la etiqueta nacida en 1958. Todas las selecciones emparejadas en este sector ganaron al menos un partido y la definición tuvo un inesperado desenlace, con la tetracampeona Alemania despidiéndose a las primeras de cambio.

¿Cuál es el grupo de la muerte del Mundial 2026?

Llegado a este punto, es hora de hablar del Mundial 2026, el cual al contar con 48 selecciones hizo crecer la fase de grupos en todos los sentidos, pero eso no impidió que un sector sea considerado como el más complejo de todo el torneo. Basándose en el ranking FIFA, actualidad futbolística y tomando en cuenta figuras con las que cuentan algunas selecciones, se puede decir que el denominado "grupo de la muerte" en esta edición es el I, conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega.

En este sector están involucradas la número uno del mundo y una de las principales candidatas, que además cuenta en sus filas con el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, el ganador de la Bota de Oro de la temporada anterior y posible Pichichi de LaLiga de España, Kylian Mbappé, y jugadores de gran momento como Michael Olise, Ryan Cherki, Adrien Rabiot, Maignan, Doué, Kanté, entre otros.