Hallan sin vida a hombre que había desaparecido hace 13 días en Jesús de Otoro, Intibucá

Intibucá, Honduras.- Luego de 13 días de intensa búsqueda por parte de sus familiares, finalmente fue encontrado sin vida Maximiliano Pineda, quien había sido reportado como desaparecido en el municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá.
Pineda, de 51 años de edad y originario de San Rafael, había sido reportado como desaparecido desde el pasado 25 de mayo, cuando salió de su vivienda con rumbo a su lugar de trabajo en el campo.
Sin embargo, Maximiliano nunca llegó a su destino ni regresó a su hogar, por lo que sus familiares reportaron su desaparición ante las autoridades e iniciaron su búsqueda.
Durante todos esos días, familiares y amigos mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida, aunque no habían tenido noticias de su paradero desde que salió de su vivienda.
Ante la falta de información sobre su paradero, sus familiares difundieron su fotografía en redes sociales para localizarlo. Sin embargo, la tarde del sábado 6 de junio se confirmó el hallazgo de un cadáver en una zona del municipio de Jesús de Otoro, el cual fue identificado como Maximiliano Pineda.
De acuerdo con los reportes preliminares, el cuerpo fue encontrado entre la maleza en las vegas del río Otoreño y presentaba un avanzado estado de descomposición.
Tras localizar los restos, las autoridades coordinaron acciones con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para realizar las diligencias correspondientes y recolectar indicios que ayuden a esclarecer el caso.
Asimismo, personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo a la morgue de Tegucigalpa para la práctica de la autopsia.