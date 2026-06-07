Hallan sin vida a hombre que había desaparecido hace 13 días en Jesús de Otoro, Intibucá

Intibucá, Honduras.- Luego de 13 días de intensa búsqueda por parte de sus familiares, finalmente fue encontrado sin vida Maximiliano Pineda, quien había sido reportado como desaparecido en el municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá.

Pineda, de 51 años de edad y originario de San Rafael, había sido reportado como desaparecido desde el pasado 25 de mayo, cuando salió de su vivienda con rumbo a su lugar de trabajo en el campo.

Sin embargo, Maximiliano nunca llegó a su destino ni regresó a su hogar, por lo que sus familiares reportaron su desaparición ante las autoridades e iniciaron su búsqueda.