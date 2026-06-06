Cuatro presuntos pandilleros de la 18 capturados tras enfrentarse con la Policía en SPS

Cortés, Honduras.- Cuatro supuestos integrantes de la Pandilla 18 fueron detenidos el viernes, luego de que se enfrentaron a disparos con elementos de la Policía Nacional (PN), en San Pedro Sula, departamento de Cortés.
La captura de los presuntos antisociales se llevó a cabo aproximadamente a las 6:00 de la tarde del viernes, en la colonia 15 de Septiembre, en la zona de Chamelecón.
Estos responden a los nombres de César Edgardo Ordóñez Olivera, de 19 años de edad, alias "Timer"; además, Arnold Isaías Vega Martínez, de 29 años, apodado "Demonio"; Iván Rodríguez Fuentes, de 19 años, conocido con el mote de "Peluche" y un menor, de 17 años de edad, identificado con el alias de "Niño"; todos con domicilio en la colonia Ebenezer, del mismo sector.
El informe policial detalla que varios funcionarios policiales realizaban operativos de prevención en la colonia 15 de Septiembre, cuando fueron atacados a disparos por los sospechosos, quienes se escudaban dentro de varias casas de ese vecindario sampedrano.
Loa agentes policiales repelieron el ataque, logrando acorralarlos y someterlos a la impotencia, con el apoyo de otras unidades operativas. Producto del intercambio de disparos, los malvivientes resultaron con lesiones leves, y por ellos fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas, en esta ciudad. Todos están fuera de peligro.
Con armas de grueso calibre
En las labores de reseña o establecimiento de sus identidades, la Policía confirmó que los sospechosos son integrantes activos de la Pandilla 18, que siembran zozobra en el sector de Chamelecón y se les investiga por la vinculación en los recientes atentados en contra de elementos policiales.
Durante el arresto les decomisaron: un fusil AR-15, un fusil Arsenal, dos pistolas calibre nueve milímetros, cinco cargadores de diferentes calibres, más de 100 cartuchos sin percutar y un chaleco antibalas.
Los detenidos, junto a las evidencias, fueron trasladados a la Primera Estación Policial de San Pedro Sula y posteriormente fueron puestos a la orden de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), acusados por los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, porte ilegal de munición de uso prohibido, asociación para delinquir y atentado.