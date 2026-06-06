Cuatro presuntos pandilleros de la 18 capturados tras enfrentarse con la Policía en SPS

Cortés, Honduras.- Cuatro supuestos integrantes de la Pandilla 18 fueron detenidos el viernes, luego de que se enfrentaron a disparos con elementos de la Policía Nacional (PN), en San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La captura de los presuntos antisociales se llevó a cabo aproximadamente a las 6:00 de la tarde del viernes, en la colonia 15 de Septiembre, en la zona de Chamelecón.

Estos responden a los nombres de César Edgardo Ordóñez Olivera, de 19 años de edad, alias "Timer"; además, Arnold Isaías Vega Martínez, de 29 años, apodado "Demonio"; Iván Rodríguez Fuentes, de 19 años, conocido con el mote de "Peluche" y un menor, de 17 años de edad, identificado con el alias de "Niño"; todos con domicilio en la colonia Ebenezer, del mismo sector.

El informe policial detalla que varios funcionarios policiales realizaban operativos de prevención en la colonia 15 de Septiembre, cuando fueron atacados a disparos por los sospechosos, quienes se escudaban dentro de varias casas de ese vecindario sampedrano.