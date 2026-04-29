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Capturan a cuatro presuntos miembros de la Pandilla 18 con armas y droga en Chamelecón

Entre los detenidos hay dos mototaxistas, un menor de edad y una mujer; autoridades los vinculan a porte ilegal de armas y tráfico de drogas

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 16:25
Capturan a cuatro presuntos miembros de la Pandilla 18 con armas y droga en Chamelecón

Las investigaciones apuntan a que los sospechosos se movilizaban en una mototaxi al momento de la detención, la cual se encontraba en el lugar del operativo.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Cuatro presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturadas en flagrancia este miércoles -29 de abril- en el sector de Chamelecón, en Cortés, en posesión de armas de fuego y droga, según informaron fuentes policiales.

Entre los detenidos figuran dos mototaxistas —uno de ellos menor de edad—, además de una mujer.

De acuerdo con la información preliminar, todos serán acusados por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas.

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Durante el operativo, las autoridades decomisaron tres pistolas, dos cargadores para este tipo de arma, un cargador de fusil, así como una cantidad no especificada de droga. También incautaron dos teléfonos celulares y una tablet.

Las investigaciones apuntan a que los sospechosos se movilizaban en una mototaxi al momento de la detención, la cual se encontraba en el lugar del operativo.

Sin embargo, el vehículo no fue decomisado. Según se conoció, familiares de los detenidos movieron la mototaxi antes de que las autoridades la aseguraran como parte de la evidencia.

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Este hecho ha generado cuestionamientos, ya que inicialmente se manejó que la unidad de transporte era utilizada por los sospechosos y debía ser presentada como indicio dentro del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado una explicación sobre por qué el vehículo no fue asegurado, mientras continúan las diligencias para sustentar las acusaciones contra los detenidos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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