Capturan a cuatro presuntos miembros de la Pandilla 18 con armas y droga en Chamelecón

San Pedro Sula, Honduras.- Cuatro presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturadas en flagrancia este miércoles -29 de abril- en el sector de Chamelecón, en Cortés, en posesión de armas de fuego y droga, según informaron fuentes policiales. Entre los detenidos figuran dos mototaxistas —uno de ellos menor de edad—, además de una mujer. De acuerdo con la información preliminar, todos serán acusados por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron tres pistolas, dos cargadores para este tipo de arma, un cargador de fusil, así como una cantidad no especificada de droga. También incautaron dos teléfonos celulares y una tablet. Las investigaciones apuntan a que los sospechosos se movilizaban en una mototaxi al momento de la detención, la cual se encontraba en el lugar del operativo. Sin embargo, el vehículo no fue decomisado. Según se conoció, familiares de los detenidos movieron la mototaxi antes de que las autoridades la aseguraran como parte de la evidencia.