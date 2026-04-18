Durante operativo policial detienen a hombre con supuesta droga en Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue detenido en el barrio Managuar de Lepaterique, Francisco Morazán, tras ser sorprendido en posesión de supuesta droga durante un operativo coordinado entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
El detenido de 39 años de edad, es originario y residente de la misma comunidad, y según el informe policial, se le supone responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.
Durante el registro personal, los agentes decomisaron varios indicios vinculados al supuesto ilícito, entre ellos cinco envoltorios plásticos transparentes con hierba seca con presunta marihuana.
Además, las autoridades incautaron diez envoltorios plásticos transparentes que contenían polvo blanco, como supuesta cocaína, los cuales formaban parte de la evidencia recolectada en el operativo.
La DPI detalló que toda la droga decomisada será remitida a los laboratorios forenses para su respectivo análisis químico, con el fin de confirmar su composición.
Frente a ese panorama, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno del Ministerio Público, donde enfrentará el proceso legal correspondiente conforme a lo establecido en la ley.
Pese a eso, las autoridades policiales apuntaron que al igual los operativos antidroga responden a acciones de seguimiento y vigilancia orientadas al combate del narcomenudeo en distintos sectores del país.
Además, reiteraron que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos del departamento de Francisco Morazán, con el objetivo de reducir la distribución de drogas y fortalecer la seguridad en las comunidades afectadas por este tipo de delitos.