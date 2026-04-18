Durante operativo policial detienen a hombre con supuesta droga en Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue detenido en el barrio Managuar de Lepaterique, Francisco Morazán, tras ser sorprendido en posesión de supuesta droga durante un operativo coordinado entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

El detenido de 39 años de edad, es originario y residente de la misma comunidad, y según el informe policial, se le supone responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

Durante el registro personal, los agentes decomisaron varios indicios vinculados al supuesto ilícito, entre ellos cinco envoltorios plásticos transparentes con hierba seca con presunta marihuana.