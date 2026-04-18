Exceso de velocidad causó fatal accidente que provocó muerte de Hernán Martínez

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) dio a conocer qué provocó el accidente de Hernán Martínez. Aquí todos los detalles.
De acuerdo con el informe oficial, las investigaciones preliminares determinaron que no hubo participación de otros vehículos en el hecho, descartando así la posibilidad de una colisión provocada por terceros.
El reporte fue proporcionado por Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), quien explicó que el conductor perdió el control del automotor.
Según detalló el funcionario, una de las posibles causas del incidente habría sido una distracción al volante, presuntamente relacionada con el uso del teléfono móvil mientras se conducía.
Esta combinación de factores habría provocado que el vehículo se saliera de la calzada mientras transitaba por el anillo periférico de Tegucigalpa, terminando en un violento impacto contra un árbol.
Las autoridades indicaron que la existencia de grabaciones en video fue clave para reconstruir la dinámica del siniestro y descartar versiones iniciales que apuntaban a que otro conductor habría interferido en la vía.
El caso ya fue remitido a la fiscalía del Ministerio Público, debido a la gravedad del incidente y las lesiones sufridas por los ocupantes del vehículo.
Este sábado se confirmó el fallecimiento de Hernán Martínez, reconocido tiktoker hondureño, que resultó herido en el hecho.
Se conoció que el hondureño resultó con severas heridas en el cerebro, las cuales terminaron con su vida.