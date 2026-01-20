Cae "El psicópata", supuesto cabecilla de la 18 en la colonia Calpules

San Pedro Sula, Honduras.- La Dirección Policial Antimaras y Pandillas (Dipampco) capturó ayer en la colonia Calpules, de San Pedro Sula, a Carlos Alfredo Guzmán Cáceres, de 24 años de edad, alias Psicópata, a quien las autoridades señalan como una presunta pieza clave dentro de la Pandilla 18, donde figuraría como cabecilla.

El informe investigativo indica que Guzmán Cáceres, originario del departamento de Yoro, habría sido durante los últimos ocho años el responsable de girar instrucciones para la distribución de drogas y el cobro de extorsión en el sector este de la capital industrial.