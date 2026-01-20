Cae "El psicópata", supuesto cabecilla de la 18 en la colonia Calpules

San Pedro Sula, Honduras.- La Dirección Policial Antimaras y Pandillas (Dipampco) capturó ayer en la colonia Calpules, de San Pedro Sula, a Carlos Alfredo Guzmán Cáceres, de 24 años de edad, alias Psicópata, a quien las autoridades señalan como una presunta pieza clave dentro de la Pandilla 18, donde figuraría como cabecilla.
El informe investigativo indica que Guzmán Cáceres, originario del departamento de Yoro, habría sido durante los últimos ocho años el responsable de girar instrucciones para la distribución de drogas y el cobro de extorsión en el sector este de la capital industrial.
Agentes a cargo de la operación informaron que ya contaba con antecedentes penales, debido a que fue capturado el 21 de julio de 2018, en esta ciudad, por el delito de robo agravado.
Durante la detención, a Guzmán Cáceres se le decomisó un chaleco antibalas, munición de uso prohibido, 100 paquetes de cocaína, tres paquetes de marihuana, 30 paquetes de la misma droga, 120 piedras de crack y un teléfono celular.
El sospechoso fue remitido a la Fiscalía, acusado de los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de munición de uso prohibido.