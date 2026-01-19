  1. Inicio
Decapitado y embolsado: así hallaron el cuerpo de Jocsan David Gámez en SPS

Con la cabeza separada del torso y con múltiples lesiones fue encontrado el cuerpo de un joven de 20 años en la colonia Limonar, en San Pedro Sula

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 16:36
Como Jocsan David Gámez fue identificada la persona hallada sin vida en una calle solitaria de dicha colonia sampedrana.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo de Jocsan fue encontrado dentro de bolsas negras y presentaba signos de tortura.

 Foto: Redes sociales
El joven había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo en el sector de La Campana, departamento de Cortés.

 Foto: Redes sociales
Según el informe preliminar, el cuerpo presentaba señales de tortura y varias heridas provocadas con arma blanca.

 Foto: Redes sociales
Familiares de Jocsan realizaron su búsqueda en postas policiales y centros asistenciales; sin embargo, fue en la morgue donde confirmaron que el cuerpo correspondía al joven desaparecido.

 Foto: Redes sociales
Tras el hallazgo y el respectivo levantamiento cadavérico, el cuerpo del joven de 20 años fue trasladado a la Morgue de San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
Hasta ese lugar llegaron sus familiares, quienes realizaron el reconocimiento físico y confirmaron que se trataba de su pariente.

 Foto: Redes sociales
El cadáver fue localizado en una calle de tierra, cerca de una gasolinera, en una zona con varios charcos de agua.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre los responsables del crimen ni el móvil del mismo.

 Foto: Redes sociales
En la fotografía difundida por sus familiares se observa a un joven de cabello largo, tez blanca y contextura delgada.

 Foto: Redes sociales
