Decapitado y embolsado: así hallaron el cuerpo de Jocsan David Gámez en SPS

Como Jocsan David Gámez fue identificada la persona hallada sin vida en una calle solitaria de dicha colonia sampedrana.
El cuerpo de Jocsan fue encontrado dentro de bolsas negras y presentaba signos de tortura.
El joven había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo en el sector de La Campana, departamento de Cortés.
Según el informe preliminar, el cuerpo presentaba señales de tortura y varias heridas provocadas con arma blanca.
Familiares de Jocsan realizaron su búsqueda en postas policiales y centros asistenciales; sin embargo, fue en la morgue donde confirmaron que el cuerpo correspondía al joven desaparecido.
Tras el hallazgo y el respectivo levantamiento cadavérico, el cuerpo del joven de 20 años fue trasladado a la Morgue de San Pedro Sula.
Hasta ese lugar llegaron sus familiares, quienes realizaron el reconocimiento físico y confirmaron que se trataba de su pariente.
El cadáver fue localizado en una calle de tierra, cerca de una gasolinera, en una zona con varios charcos de agua.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre los responsables del crimen ni el móvil del mismo.
En la fotografía difundida por sus familiares se observa a un joven de cabello largo, tez blanca y contextura delgada.