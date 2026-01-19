  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Cuadro a cuadro: así fue embestida de vehículo a motociclistas en Lempira

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que un carro embistió a dos motociclistas, dejando al menos seis personas heridas

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 14:22
Cuadro a cuadro: así fue embestida de vehículo a motociclistas en Lempira
1 de 10

Un video grabado por una cámara de seguridad capturó el momento en el que un vehículo tipo turismo impactó a dos motociclistas que transitaban en las inmediaciones del Mercado Central de Gracias, Lempira.

 Foto: Captura de video
Cuadro a cuadro: así fue embestida de vehículo a motociclistas en Lempira
2 de 10

El accidente de tránsito ocurrió este domingo en las inmediaciones del Mercado Central de Gracias, Lempira, dejando al menos seis personas heridas y cuantiosos daños materiales en varios puestos de venta del sector.

 Foto: Captura de video
Cuadro a cuadro: así fue embestida de vehículo a motociclistas en Lempira
3 de 10

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran el momento en que un vehículo tipo turismo ingresó de forma descontrolada a la zona comercial.

 Foto: Captura de video
Cuadro a cuadro: así fue embestida de vehículo a motociclistas en Lempira
4 de 10

Según información preliminar, el automotor impactó primero a una motocicleta en la que se transportaban tres personas y, segundos después, chocó contra una segunda moto y varios peatones.

 Foto: Captura de video
Cuadro a cuadro: así fue embestida de vehículo a motociclistas en Lempira
5 de 10

Testigos relataron que el conductor perdió el control del vehículo de manera repentina, terminando de impactar cerca de las personas que realizaban compras en el concurrido mercado.

 Foto: Captura de video
Cuadro a cuadro: así fue embestida de vehículo a motociclistas en Lempira
6 de 10

Las primeras indagaciones apuntan a una posible falla en el sistema de aceleración, lo que habría impedido que el conductor lograra frenar a tiempo.

 Foto: Captura de video
Cuadro a cuadro: así fue embestida de vehículo a motociclistas en Lempira
7 de 10

Equipos de socorro, autoridades municipales y agentes de Tránsito se desplazaron rápidamente al lugar para brindar atención a los heridos.

 Foto: Captura de video
Cuadro a cuadro: así fue embestida de vehículo a motociclistas en Lempira
8 de 10

Entre los lesionados se encuentra el propio conductor del vehículo, así como motociclistas y peatones afectados por el impacto.

Foto: Captura de video
Cuadro a cuadro: así fue embestida de vehículo a motociclistas en Lempira
9 de 10

De acuerdo con reportes médicos preliminares, todas las personas trasladadas a centros asistenciales se encontraban conscientes y estables.

 Foto: Captura de video
Cuadro a cuadro: así fue embestida de vehículo a motociclistas en Lempira
10 de 10

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.

 Foto: Captura de video
Cargar más fotos