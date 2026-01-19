Cuadro a cuadro: así fue embestida de vehículo a motociclistas en Lempira

Un video grabado por una cámara de seguridad capturó el momento en el que un vehículo tipo turismo impactó a dos motociclistas que transitaban en las inmediaciones del Mercado Central de Gracias, Lempira.
El accidente de tránsito ocurrió este domingo en las inmediaciones del Mercado Central de Gracias, Lempira, dejando al menos seis personas heridas y cuantiosos daños materiales en varios puestos de venta del sector.
El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran el momento en que un vehículo tipo turismo ingresó de forma descontrolada a la zona comercial.
Según información preliminar, el automotor impactó primero a una motocicleta en la que se transportaban tres personas y, segundos después, chocó contra una segunda moto y varios peatones.
Testigos relataron que el conductor perdió el control del vehículo de manera repentina, terminando de impactar cerca de las personas que realizaban compras en el concurrido mercado.
Las primeras indagaciones apuntan a una posible falla en el sistema de aceleración, lo que habría impedido que el conductor lograra frenar a tiempo.
Equipos de socorro, autoridades municipales y agentes de Tránsito se desplazaron rápidamente al lugar para brindar atención a los heridos.
Entre los lesionados se encuentra el propio conductor del vehículo, así como motociclistas y peatones afectados por el impacto.
De acuerdo con reportes médicos preliminares, todas las personas trasladadas a centros asistenciales se encontraban conscientes y estables.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.